Um eine neue Kröte zu entdecken, muss der Forscher viele Frösche sammeln

Der potenzielle Arbeitsunfall ist gut getarnt, lauert im Gestrüpp und endet schlimmstenfalls tödlich. Fast jede zweite Nacht trifft die Expedition auf Giftschlangen. Oben, unten, vorne, hinten – überall könnte die böse Überraschung auftauchen. Die Forscher haben zwar langsam ein Auge für Gefahren, aber eben, das Reptil hat im Regenwald ein Heimspiel. Und was soll man tun: Frösche sind nun mal nachtaktiv. Und ihretwegen sind sie schliesslich hier, die Wissenschaftler aus Bern, Hamburg und Malaysia, und mit ihnen die einheimischen Führer und Träger, insgesamt um die zehn Leute.

Jede Nacht ist acht Stunden lang Frösche sammeln angesagt. Also geht es Macheten schwingend weiter durchs Dickicht. Eine nasse Sache, und eine kalte leider auch. Auf dem Usun-Apau-Plateau in den Bergen Borneos kann es nachts ziemlich kühl werden. Und das alles auf leeren Magen. Den Forschern sind gegen Ende der Expedition nämlich die Vorräte ausgegangen. Zweierlei gibt es noch: Rosinen und Palmherzen. Spätestens jetzt wird klar: So eine Forschungsreise ist kein Maibummel.

Eine unbekannte Kröte

«Ich wollte schon als Kind Zoologe werden», sagt Stefan Hertwig, der Expeditionsleiter. Er sagt das trotz der Strapazen. Oder vielleicht gerade ihretwegen. Auf der letzten Expedition hat er mehrere Kilo abgenommen. Der 44-Jährige sitzt in seinem Büro im Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern, keine Schlangen in Sicht, in der Ecke döst sein Hund. Wenn Hertwig nicht ­gerade wochenlang im Regenwald unterwegs ist, leitet er hier den Bereich Wirbeltiere. Und ein ­solches Tierchen sorgt nun für Furore.

Unter den rund 500 Beleg­exemplaren an Fröschen, Kröten und Kaulquappen, die das Team aus Borneo mitgebracht hat, ist nämlich eine unbekannte Art dabei. Ansonia teneritas heisst die 25 Millimeter kleine Bachkröte, die Hertwigs Leute entdeckt haben. Lea Waser, die Studentin, die die neue Art später in ihrer Masterarbeit beschrieben hat, gab ihr den Namen des feingliedrigen Körperbaus wegen, nach dem lateinischen «tener» für zart.

Dass es sich um eine neue Art handelt, wurde den Wissenschaftlern erst im Labor klar, nachdem sie die Kröte mit genetischen Methoden untersucht haben. Das an Bergbächen lebende Tier hat viele Verwandte, die alle ähnlich aussehen. Darum war vor Ort die Bedeutung des Fundes noch nicht klar. Weil das fast immer so ist, nehmen die Forscher – um sicherzugehen – pro Art meist drei bis vier Exemplare mit.

Neu entdeckt: Ansonia teneritas, eine Bachkröte aus Borneo. zvg

Nein, deswegen würden die Tiere nicht aussterben, sagt Hertwig, der das von Laien oft gefragt wird. In ihrem natürlichen Habitat seien die Tieren noch sehr zahlreich. Borneos biologische Vielfalt ist unvorstellbar gross, herauszufinden, wie viele Arten es gibt und wo sie verbreitet sind, ist das Ziel dieser modernen Biodiversitätsforschung.

Die Zerstörung des Lebensraums ist allerdings eine reelle Gefahr. Regenwald wird gerodet um das Land zu kultivieren, meist für die Produktion von Palmöl, billiger Bestandteil vieler unserer Supermarktprodukte. Und wo Flammen und Kettensägen einmal haltmachten, da hüpft so schnell kein Frosch mehr. Darum gleicht das «Frogs of Borneo» genannte Projekt einem Wettlauf gegen die Zeit, mit der Devise, die Tiere zu finden, solange es sie noch gibt. «Viele Arten sind durch die Umweltzerstörung akut gefährdet», so Hertwig.

Berühmte Berner Forscher

Forschungsexpeditionen auf anderen Kontinente haben am Naturhistorischen Museum eine jahrhundertealte Tradition. Emil Goeldis Sammlung zeugt davon. Der Schweizer Naturforscher sammelte Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Brasilien Zigtausende Tiere und brachte sie nach Bern. Oder der Bernburger Grosswildjäger Bernard von Wattenwyl, der fürs Museum 134 Tiere erlegte, ehe er 1924 in Uganda von einem Löwen getötet wurde. Mit dieser kolonialen Vergangenheit haben heutige Forschungsexpeditionen wenig gemein.

«Wir kennen erst höchstens zwanzig Prozent aller Tiere weltweit.»



Stefan Hertwig

Für die wissenschaftliche Arbeit werden zunächst alle notwendigen Genehmigungen eingeholt. Das Sammlungsmaterial wird unter den Expeditionspartnern aufgeteilt, vieles bleibt in Museen und Universitäten vor Ort. Und die Berner pflegen einen langfristigen, intensiven Forschungsverbund mit Südostasien. Die gesammelten Daten sollen einmal ein Gesamtbild der Biodiversität und der dortigen Lebensräume ergeben. «Eine Sammlung ist ein Archiv des Lebens», sagt Hertwig.

Im Februar geht es für ihn ­wieder nach Borneo. Schliesslich «kennen wir erst höchstens zwanzig Prozent aller Tiere weltweit», wie er sagt. Bleibt also noch reichlich zu tun für Hertwig. Es wird wieder ein entlegenes Gebiet sein, das er mit seiner Fotoausrüstung und den Chemikalien bereist. Beim letzten Mal hörte sich allein das Hinkommen schon nach einer Tortur an. Nach den üblichen Linienflügen ging es mit einer Propellermaschine weiter, darauf folgten eine ausgedehnte Fahrt im Geländewagen und ein zweitägiger Fussmarsch hinauf zum Hochplateau.

Dann ist wieder Frösche sammeln angesagt. Und potenziellen Arbeitsunfällen aus dem Weg gehen. So lange, bis die zwei Tupperwareboxen zu je zehn Litern voll sind.

