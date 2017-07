Unbekannte bedrängen und beklauen Paar

Thun Ein Frau ist in der Nacht auf Freitag in Thun von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Dabei zog sich das Opfer Verletzungen zu. Mehr...

In der Nacht auf Samstag ist in Langenthal ein junger Mann von drei Unbekannten überfallen worden. Das Opfer wurde dabei nicht verletzt. Die drei Täter konnten mit der Beute flüchten. Mehr...

Zollikofen Am Freitagabend ist in Zollikofen eine Frau in ihrer Wohnung überfallen worden. Sie blieb dabei unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr...