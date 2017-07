Unwetter: Erneut 60 Schadensmeldungen

Unwetter haben die Einsatzkräfte in der Region Biel und im Berner Jura auch am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag auf Trab gehalten. Bei der Kantonspolizei gingen seit dem späten Sonntagnachmittag etwa sechzig Anrufe ein.

Zumeist ging es um Wassereinbrüche, wie die Polizei auf Twitter meldete. Das ganze Wochenende über hatten die Feuerwehren und die Polizei im Kanton Bern viel zu tun. Ab dem späten Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen gab es 300 Schadenmeldungen vor allem aus dem Seeland, aber auch aus dem Oberaargau.

Auch am Montag erwarten die Meteorologen in der Schweiz heftige Gewitter. Sie bringen voraussichtlich wieder Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen. Am grössten scheine die Gewittergefahr gegen Abend, teilte SRF Meteo mit. (tag/sda)