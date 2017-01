Vandalen beschädigen Autos und Fensterscheiben

Gemäss Zeugenaussagen haben am Samstagmorgen gegen 6 Uhr vier oder fünf männliche Unbekannte an der Effingerstrasse in Bern Autos beschädigt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sind im Bereich Schwarztor- und Brunnmattstrasse darüber hinaus auch (Schau-)Fensterscheiben, Mülleimer und eine mobile Toilette Opfer von Vandalenakten geworden. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Täter werden als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Sie seien teils dunkel gekleidet und markiert gewesen. Sie sollen von der Effingerstrasse in Richtung Schwarztorstrasse geflüchtet sein.

Meldungen über verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zur Täterschaft nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 031 634 41 11 entgegen. (mb/pkb)