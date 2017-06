Velofahrer bei Kollision schwer verletzt

Am Samstag gegen 17.40 Uhr wollte in Orpund ein Auto von der Hauptstrasse links in die Brüggstrasse abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Radfahrer. Dieser wurde beim Unfall schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, musste der Verkehr an der betroffenen Stelle während rund einer halben Stunde wechselseitig geführt werden. Die Polizei habe Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (mb/pkb)