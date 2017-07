Verletzter Segler ist gestorben

Am Mittwoch kenterte bei Ipsach auf dem Bielersee ein Katamaran mit zwei Männern an Bord. Einer davon geriet dabei unter das Sportgerät und wurde schwer verletzt. Sein Mitsegler konnte ihn gemeinsam mit Dritten noch auf dem See bergen und reanimieren.

Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte, ist der 51-jährige Mann in der Nacht auf Sonntag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Es handelt sich um einen 51-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft gewesen war. (nik/pkb)