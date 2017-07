Verletzter bei Autokollision in Bern

Am Dienstagmorgen sind auf der Seftigenstrasse in Bern zwei Autos kollidiert. Der Individualverkehr musste vorübergehend umgeleitet werden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen des Unfalls.

Kurz vor 8 Uhr am Dienstagmorgen kam es auf der Seftigenstrasse in Bern zu einem Unfall. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern beabsichtigte eine Autolenkerin von der Monbijoustrasse nach links auf die Seftigenstrasse in Richtung Wabern abzubiegen, als zeitgleich ein Autolenker aus Richtung Belp herkommend die Kreuzung befuhr. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge das Fahrzeug, welches auf der Seftigenstrasse fuhr, in einer Böschung zum Stillstand kam.

Der Autolenker wurde beim Unfall verletzt und musste für weitere Abklärungen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Lenkerin des zweiten involvierten Fahrzeugs erlitt gemäss aktuellen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.

Wegen des Unfalls konnte die betreffende Kreuzung eine Weile nicht befahren werden. Die Kapo Bern musste den Verkehr vorübergehend umleiten.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Dabei werden auch Zeugen – insbesondere eine Joggerin mit einem gelben Oberteil, welche gemäss Passanten den Unfall beobachtet habe – gesucht. Tel: 031 634 41 11. (mib/pkb)