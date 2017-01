Von Pilz befallen: Baumfällaktion am Aarehang

Vergangenen Herbst wurde festgestellt, dass zahlreiche Eschen in den Englischen Anlagen in Bern am Eschentriebsterben leiden. Am Montag beginnt im Park am Aarehang nun eine grosse Baumfällaktion. Bis voraussichtlich am 26. Januar werden insgesamt 80 Eschen gefällt, wie die städtische Direktion für Tiefbau, Stadtgrün und Verkehr am Donnerstag mitteilte.

Zur Schonung des Waldes am Aarehang werden Kletterspezialisten, Forstwarte, Flughelfer und Mitarbeitende von Stadtgrün Bern die Bäume vor Ort vorbereiten. Dann werden sie vom Helikopter ausgeflogen.

Die Pilzerkrankung führt dazu, dass Pflanzenteile welken und absterben. Bei stark befallenen Bäumen droht der Abbruch der Krone oder gar der Umsturz ganzer Bäume. Die Stadt befürchtet, dass in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Eschen gefällt werden müssen. Sie empfiehlt auch Eigentümern von Privatgärten, die Eschen auf ihren Grundstücken zu beobachten.

Der aus Ostasien stammende Erreger wurden in den 1990-er Jahren in Europa erstmals in Polen beobachtet. 2008 wurde die Eschenwelke, wie das Eschentriebsterben auch genannt wird, erstmals in der Schweiz nachgewiesen. (mb/sda)