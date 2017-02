Waldbewohner muss ins Gefängnis

Martin «Chrütli» Wyss muss seinen Waldplatz im «Bremer» für zehn Tage mit einer Gefängniszelle tauschen. Den Aufenthalt hinter Gittern kündigt er auf Facebook an: «Hallo liebe Leute. Danke für Alle Geburtstagsgrüsse und Wünsche. Werde ab Montag für 10 Tage im Amtshaus Regio Gefängnis zu Besuch sein, Busse absitzen.»

«Chrütli» wohnt seit über zwei Jahren mit einigen Gleichgesinnten im Berner Bremgartenwald in einem Zeltlager. Weil er und die anderen Waldmenschen dafür keine Bewilligung einholten, wurden ihnen im letzten Sommer eine Busse von 800 Franken und 300 Franken Verfahrenskosten aufgebrummt. Sie weigerten sich jedoch, diese zu bezahlen.

Wie der «Bund» schreibt, seien am Donnerstag zwei Polizisten in das Wald-Camp gekommen und hätten ihm eröffnet, dass er die Busse im Gefängnis absitzen muss. Chrütli gibt sich optimistisch für die zehn Tage in der Zelle: «Ich nehme zwei gute Bücher mit», zitiert ihn der «Bund». Ob die anderen Waldbewohner auch ins Gefängnis müssen, ist unklar. (flo)