Wartende Bieber-Fans müssen das Feld wieder räumen

«Wir wollen einfach unbedingt die Ersten sein!» Während sich Justin Bieber am Dienstagabend in Chur eine Pizza gönnt, quartierten sich drei seiner Anhänger schon einmal vor dem Stade de Suisse in Bern ein, damit sie beim Konzert des kanadischen Popstars am Donnerstag ganz vorne dabei sein können.

Ein Zelt hatten die drei 15- und 16-jährigen Mädchen, die in Biel und Umgebung wohnen, nicht dabei. Schlafsäcke, Rettungsdecken, Regenschirme und einige Taschen mit Kleidern, damit wollten sie bis 8 Uhr am Donnerstagmorgen ausharren – erst dann ist es erlaubt, sich im Wartebereich anzustellen.

Campen verboten

Zumindest lautete so der Plan der drei Welschen, zu denen sich im Laufe des Tages noch weitere Fans gesellten. So berichtete ein Leserreporter, dass um den Mittag auch ein Zelt auf dem Grünstreifen an der Sempachstrasse gestanden hatte.

Kurz vor 14.30 Uhr trat allerdings die Polizei auf den Plan. Deren Haltung ist klar: Wer campt, wird weggewiesen. Aus Sicherheitsgründen, wie Corinne Müller, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, betont: Fluchtwege und Räume müssen frei bleiben, der Verkehr darf nicht behindert werden und nicht zuletzt sollen sich die Fans nahe der Strasse auch nicht selber gefährden. Zelte sind daher verboten. «Aber auch eine grössere Gruppe mit Matte und Schlafsack kann Wege versperren», so Müller.

Anders als in Zürich

Die jungen «Belieber», wie Fans von Justin Bieber auch genannt werden, müssen ihr Vorhaben abbrechen. Die im Vorfeld vom Veranstalter angekündigten Sicherheitsvorkehrungen werden konsequent umgesetzt.

Beim Bieber-Konzert in Zürich vergangenen November hatte eine der Jugendlichen noch vor dem Hallenstadion übernachtet, wie sie erzählt: «Damals war ich etwa 24 Stunden vorher vor Ort, aber dort waren es auch nur 13'000 Zuschauer. In Bern wird es viel grösser.» Offiziell bietet das Stade de Suisse Platz für bis zu 45'000 Konzertgänger. Noch ist das Konzert nicht ausverkauft.

Allerdings sind die Platzverhältnisse rund ums Stadion enger als in Zürich. Und auch die Terroranschläge in Manchester und London haben Schweizer Konzertveranstalter dazu bewogen, ihr Sicherheitskonzept anzupassen. (mb)