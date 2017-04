Wegen Reh auf der Fahrbahn: Unfall bei der Ausfahrt Rubigen

Am Montagmorgen um 6.45 Uhr vermeldete der TCS Stau auf der A6 Thun Richtung Bern. Der Grund dafür sei ein Unfall.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Unfall auf Anfrage. «Es kam wegen eines Rehs auf der Fahrbahn zum Unfall», sagte Mediensprecher Christoph Gnägi. Dies bei der Ausfahrt Rubigen in Fahrtrichtung Bern. Verletzt wurde niemand. Das Tier hingegen musste danach erlöst werden. Um zirka 7.45 Uhr floss der Verkehr wieder normal.

«Es gingen am Montagmorgen mehrere Meldungen zu Tieren auf der Fahrbahn bei uns ein», so Gnägi weiter. Mehrere Rehe sei zwischen Rubigen und Kiesen in Fahrtrichtung Thun gesichtet worden. «Diese ‹Tschuppelete› Rehe konnte ohne Zwischenfall wieder von der Fahrbahn weggeleitet werden.» (ngg)