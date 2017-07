Wegen verweigerter Operation: Zeuge Jehovas gibt nicht auf

Der Rechtsstreit zwischen einem Zeugen Jehovas und einem Berner Spital geht in die nächste Runde: Der Anwalt des Betroffenen hat gegen das Urteil des Obergerichts Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Das Obergericht hat das Spital kürzlich entlastet. Der Vorwurf der Diskriminierung treffe nicht zu, so das Urteil. Es sei somit richtig gewesen, dass die Staatsanwaltschaft die Strafanzeige des Zeugen Jehovas nicht an die Hand genommen habe.

Dieser hatte Anzeige eingereicht, weil das Spital sich geweigert hatte, ihn zu operieren. Der Grund: Der Patient wollte eine Einverständniserklärung nicht unterschreiben, ­wonach er im Notfall eine Bluttransfusion akzeptiert hätte. Solche lehnen Zeugen Jehovas aus religiösen Gründen ab. Für Ärzte könnte das bei Komplikationen ein Problem sein: Auf der einen Seite steht die Rettung des Lebens, auf der an­deren Seite das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Das betroffene Spital ging diesem ­Dilemma von vornherein aus dem Weg. Es sei grundsätzlich nicht bereit, «einen Patienten verbluten zu lassen».

Dilemma liege nicht vor

Für Anwalt Haykaz Zoryan ist das Urteil unverständlich. Denn das Dilemma sei im vorliegenden Fall eben gerade nicht vorgelegen. Der Arzt sei mit der transfusionsfreien Routineoperation einverstanden gewesen. Es sei die Spitalleitung gewesen, welche dem Arzt und dem Patienten die Behandlung verboten habe.

Ob das rechtens war, bezweifelt der Anwalt. So stütze sich das Obergericht bei der Beurteilung dieser Frage weder auf Argumente noch auf Quellen aus der Lehre oder der Rechtsprechung. Zudem kritisiert Zoryan, dass sich der Beschluss kaum von einem freisprechenden Urteil unterscheidet. «Das Obergericht hätte lediglich entscheiden müssen, ob der Vorwurf der Diskriminierung untersucht werden sollte oder nicht.»

Zur Frage, ob auch eine Spitalleitung eine Behandlung ablehnen darf oder nicht, hat das Obergericht eine klare Meinung: Da eine Operation immer eine Mannschaftsleistung sei, greife die Sichtweise zu kurz, dass dies nur einem Arzt vorbehalten sei. Wer tatsächlich recht hat, muss jetzt das oberste Schweizer Gericht klären. (Berner Zeitung)