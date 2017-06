Wie er Schmerzen aushält

Bei 120 Tattoos hat Tobias Andreas Minder aufgehört zu zählen, und das liegt viele Jahre zurück. Einige der Motive hat sich der 35-Jährige selber gestochen: «Das braucht eine riesige Überwindung und es ist weit weg von lustig.» Tränen habe es deswegen aber noch nie gegeben.

Wenn die Schmerzen gross sind, muss man in sich gehen und meditieren. Aber es könne auch Spass machen, wenn man gut gegessen und geschlafen habe. Die Schmerzen seien von Stelle zu Stelle unterschiedlich: «Bei der Oberlippe habe ich am meisten gelitten», erinnert er sich. Dort habe man so viele Nerven, was man sich gar nicht vorstellen kann, bis man mit der Nadel reinsticht.

Das ganze Porträt erscheint am kommenden Sonntag. (cla)