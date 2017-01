«Wir nehmen nicht alles entgegen»

Herr Zimmerli, was bedeutet ­Ihnen die Wahl zum Stadtratspräsidenten?

Christoph Zimmerli: Es freut mich, dass ich nach zehn Jahren im Stadtrat diese Aufgabe übernehmen darf. Höchster Stadtberner zu sein, ist eine grosse Ehre.

Gibt es einen bestimmten Anlass, auf den Sie sich besonders freuen?

Da gibt es mehrere. Doch die 1.-August-Feier auf dem Münsterplatz mitzugestalten und die Rede zu halten, wird für mich etwas ganz Besonderes.

Die FDP hat bei den Wahlen im November ihren Sitz im ­Gemeinderat verloren. Hat Ihr Stadtratspräsidium daher eine besondere Bedeutung?

Dass die FDP 2017 das Ratspräsidium übernehmen wird, steht ja schon lange fest. Einen direkten Zusammenhang mit den Wahlen gibt es also nicht. Allerdings ist es sicher nicht schlecht, dass gerade jetzt ein Freisinniger das Parlament leiten kann.

Warum?

Das Ratspräsidium gibt all jenen Wählerinnen und Wählern eine gewisse Präsenz, die jetzt nicht mehr in der Regierung vertreten sind. Es zeigt, dass diese Menschen in der städtischen Politik immer noch wahrgenommen werden.

Wie verstehen Sie die Rolle des Stadtratspräsidenten?

Der Stadtratspräsident hat zwei Aufgaben. Einerseits repräsentiert er die Stadt, andererseits ist er für den Stadtrat verantwortlich. Dazu gehört die Leitung des Ratsbetriebes, aber es geht auch darum, die Bedeutung des Stadtrates bewusst zu machen. Und dies sowohl im Rat selbst wie auch gegenüber dem Gemeinderat.

«Wer im Rat wann mal wieder etwas Dummes gesagt hat, interessiert mich gar nicht.»

Wie meinen Sie das?

Der Stadtrat ist das oberste Gremium der Stadt Bern. Ich habe den Eindruck, dass es dem Rat nicht gelungen ist, sich in der Politik entsprechend zu positionieren. Der Stadtrat hat eine Aufsichtsfunktion gegenüber der Regierung. Zwar verfügt die Regierung über sehr weit reichende Kompetenzen, doch das ändert nichts an dieser Hierarchie. Der Stadtrat ist das wichtigste politische Organ und muss entsprechend wahrgenommen werden.

Es fallen im Stadtrat immer ­wieder einzelne Voten, die für grosse Aufmerksamkeit sorgen. Prägen einzelne Stadträte die Wahrnehmung des gesamten Stadtrats zu sehr?

Es ist nicht meine Aufgabe, einzelne Stadträte zu erziehen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, einzelne Stadträte vor sich selbst zu schützen. Wer im Rat wann mal wieder etwas Dummes gesagt hat, – von links oder von rechts – interessiert mich gar nicht.

Was interessiert Sie dann?

Meinen Fokus lege ich darauf, dass der Stadtrat seine ureigensten Aufgaben wahrnimmt. Dieses Problem liegt nämlich tief. Nur die wenigsten Geschäfte, die wir im Rat behandeln, sind Regierungsgeschäfte. Von den restlichen Vorstössen dienen leider viele nur der Selbstbeschäftigung. Und für einen Teil dieser Vorstösse ist der Stadtrat noch nicht einmal zuständig.

Damit stellen Sie dem Stadtrat ja ein miserables Zeugnis aus.

Diese Aussagen kann ich mit Erhebungen über die letzten zehn Jahre belegen. Der Rat muss in der Lage sein, sich gegenüber der Regierung und gegenüber der Öffentlichkeit so zu präsentieren, dass er als ernsthaftes Organ wahrgenommen wird. Als Organ, welches seine Funktion – die Aufsicht über die Regierung – effektiv wahrnimmt.

Aber Sie können die Stadträte kaum davon abhalten, Selbst­beschäftigungsvorstösse ein­zureichen.

Doch. Ich habe letztes Jahr als Ratsvizepräsident mehrfach Vorstösse zurückgewiesen. Man kann feststellen, dass letztes Jahr deutlich weniger Vorstösse eingereicht wurden als in früheren Jahren. Die Ratsmitglieder haben gemerkt, dass wir nicht einfach alles entgegennehmen.

«Der Rat muss in der Lage sein, sich so zu präsentieren, dass er als ernsthaftes Organ wahrgenommen wird.»

Bis vor wenigen Jahren tagte der Stadtrat noch wöchentlich. Jetzt alle zwei Wochen. Könnte man – bei weniger Selbstbeschäftigung – allenfalls zum Monatsrhythmus übergehen?

Über solche Fragen müssen wir diskutieren. Die Stärke des Schweizer Politsystems ist, dass sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Hintergründen in ein Parlament einbringen können. Das ist aus meiner Sicht ein erhaltenswertes Gut.

Nun ist es aber leider so, dass viele Menschen – vor allem solche in verantwortungsvollen beruflichen Positionen oder mit kleinen Kindern – im Stadtrat gar nicht oder viel zu wenig repräsentiert werden. Das liegt auch daran, dass der Zeitaufwand für ein Stadtratsmandat sehr gross ist. Es liegt im Interesse der Stadt, dass das Know-how und die Vielfalt der Bevölkerung in der Politik vertreten sind.

Sie haben selbst vier Kinder und Sie sind Partner in einer Kanzlei. Und dennoch finden Sie Zeit für die Politik.

Ich bin einerseits in der Politik, weil ich Verantwortung übernehmen will. Es gibt zu viele Leute, die lamentieren, was alles schlecht läuft, aber nichts dazu beitragen, dass es besser wird. Es ist einfacher, auf dem Golfplatz zu sein als im Stadtrat. Aber ich bin auch deshalb in der Politik, weil es mir Spass macht. Es fasziniert mich, andere Meinungen zu hören. Ich kann dadurch sehr viel lernen. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiss. (Berner Zeitung)