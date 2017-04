Wölfli trifft Kamel bei den Tigern

Es ist natürlich eine absurde Aktion. Berechnende PR sondergleichen. Da steht der YB-Wölfli auf einer Wiese (kein Fussballfeld) in Bümpliz und tauft ein Kamel. Den Sohn auf dem Arm, den Champagner in der Hand. Mit echtem Weihwasser sei so eine Taufe dann doch zu delikat, sagt der Direktor. Schliesslich komme der Zirkus als eine der wenigen Unterhaltungsformen ohne Religion oder gar Politik aus. Darauf scheint er stolz zu sein.

Die Inszenierung geht auf, jedenfalls sind sie alle da, das Lokalfernsehen sowieso, diese Zeitung auch, sogar das Schweizer Fernsehen kommt seinem Sende­auftrag nach. Tierbabys und der «Jööh»-Effekt ziehen halt immer. Das Kamel, etwa einen Monat alt, schlabbert nach dem Champagner. Der Tierpfleger, der bemerkenswerterweise noch grösser ist als Torhüter Marco Wölfli, hält dem Tier ein Glas hin, besinnt sich dann aber eines Besseren. Die russischen Akrobatinnen kichern. Das Kamel blökt.

Die Taufe, die sich nicht wie eine Taufe anfühlt, zieht sich in die Länge. Die Artisten, lauter fotogene Leute, haben sich vollzählig für die Kameras um das Kamel platziert. Wölfli, gemeint ist das auf diesen Namen frisch getaufte Tier, wird langsam unruhig. Der andere Wölfli spielt geduldig mit. Das Kamel blökt nochmals, dann ist Schluss. Die Bilder sind im Kasten. Auf dem Rückweg verrät eine Akrobatin, dass Wölfli übrigens in Wirklichkeit Sundela heisse. Aha.

Eine letzte Zirkusnummer dann draussen auf der Strasse. Sie hat irgendwie doch was mit Politik zu tun. «Sklaven der Manege», steht auf dem Schild, das der Mann mit dem lustigen Velokäppi hochhält. Der Tierschützer meint die Tiger, die die eigentliche Attraktion sind. Kamel Wölfli/Sundela ist wohl mitgemeint. Er verteilt Flyer, die Leute vom Zirkus auch. Er kritisiert ihre Tierhaltung, sie kritisieren seine Militanz. Man kennt sich. Irgendwann taucht die Polizei auf und weist den Mann weg. Es war eine routinierte letzte Nummer.

Wölfli, Kamel, Tiger und Tierschützer – jetzt ist auch dem letzten gaffenden Bümplizer Fussgänger klar: Der Circus Royal ist wieder da. (Berner Zeitung)