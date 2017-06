Zeitungen verspätet ausgeliefert

Durch einen Kurzschluss in der Stromversorgung des Versandraumes kurz vor Mitternacht wurden im Druckzentrum Bern sämtliche Speditionslinien ausser Betrieb gesetzt. Trotz provisorisch installierter Stromversorgung konnten die Adressier- und Paketieranlagen nicht in Betrieb genommen werden. Dies führte zu einer Verspätung in der Auslieferung der Zeitungen.

Die Frühzustellung durch Verträger konnte zum Teil mit Verspätung gewährleistet werden, hingegen wurden die Zeitungen für den regulären Postversand nicht mehr rechtzeitig verarbeitet. Eine termingerechte Anlieferung an die Poststellen war nicht mehr möglich.

Vom verspäteten Postversand betroffen sind die Titel Berner Oberländer, Berner Zeitung, Bieler Tagblatt, Der Bund, Freiburger Nachrichten, Journal du Jura, La Gruyère, La Liberté und Thuner Tagblatt. Die Zustellung der Postauflage dieser Zeitungen wird deshalb im Verlaufe des Dienstags oder am Mittwoch erfolgen. (flo)