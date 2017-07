Zu gefährlich: Nein zu Wohnprojekt auf Berner Tennis-Areal

Für das kantonale Verwaltungsgericht beeinträchtigt ein Bauvorhaben auf dem Areal eines Stadtberner Tennisclubs die Verkehrssicherheit zu stark. Es hat deshalb eine Beschwerde des Arealbesitzers gegen den Bauabschlag der kantonalen Baudirektion abgelehnt.

Der Areal-Eigentümer möchte auf diesem Gelände ein Mehrfamilienhaus mit Einstellhalle und unterirdischen Clubräumen bauen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die Ein- und Ausfahrt zu dieser Einstellhalle sollte direkt von der viel befahrenen Kirchenfeldstrasse aus erfolgen.

Das Regierungsstatthalteramt Bern bewilligte dem Areal-Eigentümer noch den Abbruch des bestehenden Gebäudes und das Bauprojekt. Doch hob die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) des Kantons Bern diese Bewilligungen nach einer Beschwerde auf. Diesen Entscheid hat das Verwaltungsgericht nun bestätigt.

Verkehrssicherheit «massiv beeinträchtigt»

Die Kirchenfeldstrasse werde täglich von durchschnittlich 15'500 Fahrzeugen befahren, schreibt das Gericht in seinem am Montag veröffentlichten Urteil. Es dürfe deshalb nicht hingenommen werden, dass der Anschluss des Grundstücks an diese Strasse die Richtlinien des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) missachte.

Die Sichtweiten bei der geplanten Ausfahrt unterschritten die Minimalwerte gemäss VSS-Norm beträchtlich: Vorhanden seien Sichtweiten von nur vier Metern auf das Trottoir und zwölf Metern auf die Fahrbahn. Damit werde die Verkehrssicherheit «massiv beeinträchtigt», so das Gericht. Die Stadt Bern hatte diese Verhältnisse als tolerierbar taxiert. Generell genüge im bebauten Strassenraum ein sogenanntes Sichtdreieck von je zwei Metern ab Trottoirhinterkante.

«Diese Praxis mag auf gewissen Quartierstrassen mit tiefer Höchstgeschwindigkeit sowie wenig und überwiegend quartiereigenem Verkehr den Anforderungen genügen», schreibt das Verwaltungsgericht. «Der vorliegenden Situation wird ein derart kleines Sichtfenster aber eindeutig nicht gerecht.» (tag/sda)