Zuerst angefahren, dann mit Messer bedroht

Eine Frau ist am Donnerstagmittag bei einem Angriff in Biel leicht verletzt worden. Zuerst wurde sie von einem Auto angefahren und danach mit einem Messer bedroht. Der Autolenker flüchtete schliesslich in unbekannte Richtung, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei gingen zwei Frauen von der Fritz-Oppliger Strasse Richtung Eisstadion. als eine der beiden bei der Autobahnunterführung, nahe der Hausnummer 18, vom Auto erfasst wurde, die andere blieb unverletzt.

Beim Auto handelt es sich gemäss Zeugenaussagen um einen dunklen Mercedes Benz. Zur Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 344 51 11 zu melden. (mib/sda)