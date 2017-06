Zukunft des Kunstkellers ist geregelt

Ein letzter Rundgang, letzte Gemäldeabholungen, noch einmal anstossen mit der Galeristin Dorothe Freiburghaus: Am Samstag fand die Finissage der Martin-Ziegelmüller-Ausstellung im Kunstkeller Bern statt, und es war der letzte Tag der traditionsreichen Galerie, die nach 47 Jahren schliesst. Freiburghaus beendet ihre Galeristinnentätigkeit aus Altersgründen, wie diese Zeitung im Februar berichtete.

Nun ist klar, wie es an der Gerechtigkeitsgasse 40 weitergeht: Barbara Marbot zieht im September mit ihrer Galerie «da Mihi» in den Gewölbekeller, wie sie bestätigt. Eröffnen wird Marbot die bis zur Wiedereröffnung leicht renovierten Räume mit einer Ausstellung zu Victorine Müller – eine Schweizer Künstlerin, die bereits vom Kunstkeller präsentiert wurde und die dort 2004 mit «him» eine viel beachtete Performance durchführte: Die Künstlerin lag in einem transparenten Plastikflügel, der an der Sandsteinfassade angebracht war.

Victorine Müller verbindet ­also den alten Kunstort mit dem neuen, der unter dem Namen «da Mihi» geführt werden wird. «Wir möchten die Räume als pulsierenden Begegnungsort für Kunstschaffende und Kunstinteressierte beibehalten und für ­beide Seiten bereichernde Begegnungen ermöglichen», so Marbot, die «da Mihi» 2012 am ­Bubenbergplatz eröffnete. Geplant sind neben Ausstellungen auch Führungen und öffentliche Gespräche mit Kunstschaffenden und weiteren Vertretern der Kunstszene.

Wiedereröffnung: 14. September, Gerechtigkeitsgasse 40. Letzte Ausstellung der Galerie «da Mihi» am alten Standort: «Transit-Reality», bis am 22. Juli, Bubenbergplatz 15. (stc)