Zwei Sterne mit einer langen Geschichte

Ihr mattes und trotzdem helles Licht, ihre fünfzackige Form, ihr Standort: Die beiden Sterne, die jeweils in der Weihnachtszeit den Zytgloggeturm zieren, haben etwas Spezielles an sich. Wer sie betrachtet, fühlt sich in vergangene Zeiten zurückversetzt.

Das hat durchaus seine Berechtigung – wie eine Begegnung mit dem Mann zeigt, der Jahr für Jahr dafür verantwortlich ist, dass die zwei Sterne kurz vor dem ersten Advent wieder in der Zytglogge-laube hängen. Die Geschichte der Sterne lasse sich zwar nicht mehr genau rekonstruieren, sagt Elektriker André Steiger, der für die Weihnachtsbeleuchtung in der Kramgasse und beim Zytgloggeturm zuständig ist.

Doch er kennt die zwei Sterne bereits seit seiner Kindheit. «Und ich habe Jahrgang 1955.» So erinnert er sich, wie er schon in den 60er-Jahren dabei half, die Sterne in der Turmlaube zu montieren.

«Die zwei Sterne sind absolut passend für diesen Ort.»André Steiger

Irgendwann Ende der 50er- oder Anfang der 60er-Jahre müssten die Sterne entstanden sein, schätzt er. Steiger geht davon aus, dass eine Schreinerei sie damals für den Kramgass-Leist angefertigt hat. Denn es kam in jener Zeit beim Leist die Idee auf, für eine weihnächtliche Beleuchtung in der Stadt zu sorgen. Bis heute finanziert der Leist die Beleuchtung. Vielleicht, mutmasst Steiger, würde man im Archiv des Leists noch mehr zu den Sternen finden, wenn man tief in die Akten eintauchen würde.

Plexiglas statt Pergamentpapier

Gefertigt sind die beiden Leuchtkörper aus einem massiven Holzlattengerüst, das Steiger immer mal wieder goldig spritzt und Jahr für Jahr instand halten muss, damit es stabil genug ist und so für die Passanten nicht gefährlich wird. Früher war das Gerüst mit Pergamentpapier überzogen. «Das haben wir jedes Jahr ersetzt.» Doch weil Buben mit ihren Schneebällen das Papier immer wieder zerfetzten, hat Steiger dieses inzwischen durch weiss eingefärbtes Plexiglas ersetzt, das aufs Holz geklebt ist.

In den Sternen hat es uralte Porzellanfassungen im Originalzustand. Sechs Stück pro Stern – in jedem Zacken eine und noch eine in der Mitte. Doch die Zeiten der 60-Watt-Glühbirnen sind vorbei, heute schraubt Steiger moderne und Strom sparende LED-Lampen in die alten Fassungen. Sechs à 6 Watt, wie er ausführt.

«Am Zytglogge hing nie etwas anderes, seit es in Bern eine Weihnachtsbeleuchtung gibt.»André Steiger

Früher schulterten Mitarbeiter der Firma die Sterne jeweils aus ihrem Lager an der Brunngasshalde hoch zum Zytglogge, wo es die 30 bis 40 Kilogramm schweren Leuchtkörper dann via Leiter in den Turmbogen zu befestigen galt. Heute geht das einfacher per Hebekran, wenn Steigers Mitarbeiter in den Nächten vor dem ersten Advent jeweils die Beleuchtung montieren.

«Es hing nie etwas anderes dort»

«Klassisch schön» seien sie, findet Steiger und blickt hoch zu den zwei Sternen, die in der Abenddämmerung soeben zu leuchten begonnen haben. Sie einmal nicht mehr aufzuhängen, das käme für ihn nicht infrage. «Das ist überhaupt kein Thema.» Solange er dafür verantwortlich sei, ändere sich daran nichts.

Auch der Kramgass-Leist wird Steiger da kaum andere Vorschriften machen: Steiger ist nämlich selbst im Leistvorstand. Und dort für den Gassenschmuck und die Weihnachtsbeleuchtung zuständig. «Die zwei Sterne sind absolut passend für diesen Ort», findet er.

So braucht es zwar immer wieder Einsatz, um die beiden Oldies in Schuss zu halten. Sollte das einmal nicht mehr gehen, ist für André Steiger klar: «Dann müsste man zwei neue Sterne machen, genau gleich gross und in der gleichen Art.» Wenn man gut zu ihnen schaue, könnten die beiden allerdings schon 100-jährig werden, schätzt er und ist sich sicher: «Am Zytglogge hing nie etwas anderes, seit es in Bern eine Weihnachtsbeleuchtung gibt.»

(Berner Zeitung)