Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Am Mittwochnachmittag kurz nach 16.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall in Büetigen ein. Nach Angaben der Polizei geriet ein Auto, das auf der Bielstrasse Richtung Studen unterwegs war, in einer Rechtskurve auf Höhe Dotzigenstrasse auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Wie die Polizei weiter schreibt, wurde eines der Fahrzeuge durch den Aufprall ins angrenzende Weidland geschleudert, der andere Wagen kollidierte am Fahrbahnrand mit einer Holzpalisade.

Beide Lenker wurden beiden Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die Bielstrasse war infolge des Unfalls für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (sih/pkb)