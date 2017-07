Zwei Verletzte nach fatalem Überholmanöver

Am Samstagnachmittag, um ca. 14.30 Uhr, sind in Ferenbalm ein Motorrad und ein Quad-Bike (vierrädriges Motorrad) kollidiert. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Sonntag waren die Fahrzeuge von Gümmenen in Richtung Laupen unterwegs, als es während eines Überholmanövers des Motorradlenkers auf Höhe Neuhof zum Crash kam.

Beide Lenker erlitten dabei schwere Verletzungen. Der 33-jährige Quadlenker wurde mit einem Helikopter der Rega, der 23-jährige Motorradlenker mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern und den Rettungsteams stand auch die Feuerwehr Regio Mühleberg im Einsatz. So musste der betreffende Abschnitt der Hauptstrasse während mehrerer Stunden gesperrt werden. (mib/sda)