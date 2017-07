10 Jahre und 8 Monate für Messerstecherin

Frauen töten kreativer

Wenn Frauen jemanden umbringen, gehen sie in der Regel weniger brachial vor als Männer. «Aufgrund ihrer geringeren Körperkraft sind sie meist darauf angewiesen, eine Gelegenheit abzuwarten. Zum Beispiel, dass das Opfer schläft, betrunken oder benommen ist», sagte Rudolf Egg, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, in einem Interview mit «Spiegel online».



Während Männer oft mit blossen Händen töteten, greife die ­typische weibliche Mörderin «zu Gift oder Medikamenten», schreibt der Psychiatrieprofessor Michael Soyka in seinem Buch «Wenn Frauen töten». Die forensische Psychiaterin Sigrun Rossmanith behauptet, dass Frauen oft «kreativer töten» – und nennt als Beispiel dafür jene Asiatin, die ihren untreuen Partner innig küsste – und ihm dabei eine Zyankalikapsel in den Mund schob.



Das gängige Tatwerkzeug von tötungswilligen Frauen ist in Europa nach übereinstimmenden Erkenntnissen von Experten das Messer; in den USA bevorzugen Frauen Schusswaffen. Die Hauptsache sei für die Frauen, ihren körperlichen Einsatz – und damit das Risiko, vom Opfer überwältigt zu werden – minimieren zu können. Gemäss Statistiken töten Frauen zehnmal seltener als Männer.



Dass Frauen ihnen unbekannte Menschen umbringen, sei sehr selten, weiss Rossmanith. Zu den meisten Konflikten komme es in den eigenen vier Wänden. Nicht selten würden «Opfer im Rollentausch zu Täterinnen». Für sehr viele Frauen sei das Tötungsdelikt die erste Straftat ihres Lebens.