An der SVP führt weiterhinkein Weg vorbei

Eigentlich ist es noch deutlicher, als es auf den ersten Blick scheint: Die SVP hat von 103 verteilten Gemeinderatssitzen in diesem Spätherbst deren 42 geholt. Das sind fast 41 Prozent. Wäre auch im oberen Emmental – dem SVP-Stammland schlechthin – schon dieses Jahr gewählt worden, wäre das Verdikt höchstwahrscheinlich noch klarer ausgefallen. Es ist also damit zu rechnen, dass die Schweizerische Volkspartei bei den Urnengängen und Gemeindeversammlungen im nächsten Jahr den Vorsprung auf die politische Konkurrenz im Emmental weiter ausbauen wird.

Genau die Hälfte der 40 Gemeinden des Verwaltungskreises Emmental haben heuer ihre ­Gemeinderäte neu besetzt. Weil aber in fünf Kommunen das klassische Parteiensystem keine Rolle spielt, wurden für die Erhebung dieser Zeitung nur die ­Resultate von 15 Gemeinden ­berücksichtigt (siehe Grafik).

Niederlage in Burgdorf

Auch in der erfolgsverwöhnten SVP ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt: Im Vergleich zu 2012 hat sie unter dem Strich 5 Sitze eingebüsst. ­Besonders schmerzhaft dürfte für die Partei der Verlust des ­Gemeinderatssitzes in Burgdorf sein. Damit verlor die SVP ihre Vertretung in der Stadtregierung. Doch auch in Kirchberg, ­Sumiswald, Dürrenroth, Oberburg und Lauperswil ging je ein Mandat verloren. Dem steht ein Sitzgewinn in Aefligen gegenüber.

Stabil blieb die BDP mit 11 Gemeinderatssitzen. Entgegen dem kantonalen und nationalen Trend gehörte die Partei in Burgdorf und Wiler auf Exekutivstufe gar zu den Wahlgewinnern.

Parteistärke im Emmental

Welche Partei hat nach den Gemeindewahlen Sitze gewonnen, welche hat verloren? Sitze im Vergleich zu 2012 in Klammern.

Quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist in der ­Emmentaler Politlandschaft das freisinnige Gedankengut. Die FDP verlor 2 Sitze. Eine historische Niederlage bezog sie in Burgdorf, wo sie zum ersten Mal seit Menschengedenken nicht mehr Teil der Regierung ist. Auch in Sumiswald und Krauchthal verlor die FDP je einen Sitz.

Freie Wähler legen zu

Links der Mitte blieben die Verhältnisse fast unverändert: Die SP verlor ein Mandat und besetzt im Emmental neu 17 Sitze. Neu vertreten ist die GLP, die in Burgdorf ein Exekutivmandat ergattern konnte.

Immer mehr an Gewicht zulegen kann abseits der bekannten Parteien die Bewegung der Freien Wähler. Sie tritt zwar in fast jeder Gemeinde unter anderem Namen auf – einmal heisst sie «Unabhängige Ortspartei», dann «Hasle plus» oder «Gemeinsam für Wynigen» –, hat aber überall den gleichen Zweck: Etwas anders zu sein als die oft national beeinflussten etablierten Parteien. Die Freien Wähler sind mit total 15 Sitzen bereits die drittstärkste politische Kraft im Emmental. (Berner Zeitung)