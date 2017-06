An der Solätte trifft Tradition auf Moderne

Stolz schreiten sie entlang der Kirchenbänke. Die Jungs mit frisch gebügeltem Hemd, die Mädchen im weissen Kleid, mit Flechtfrisuren und Blumenkränzen im Haar. Eifrig winken die Eltern ihren Sprösslingen zu, zücken das Handy, machen Videos.

Besonders den Erstklässlern gebührt viel Aufmerksamkeit. Sind sie doch heute das erste Mal Teil dieser Feier mit Tradition: der Solätte, wie sie liebevoll genannt wird. Jenem Fest, an dem die Burgdorfer am letzten Montag im Juni die Jugend zelebrieren. Jener Feier, zu der Heimweh-Burgdorfer von nah und fern zurückkehren. In diesem Jahr fand sie zum 286. Mal statt.

«Baywatch» in Burgdorf

Vorne im Kirchenschiff angelangt, bekommen die Kleinsten den Solätte-Taler. Früher ein Batzen von der Obrigkeit, mit dem die guten Leistungen belohnt wurden. Heute ein Symbol für das Fortleben der Tradition.

Beim nachmittäglichen Umzug hält dann die Moderne Einzug. Statt im traditionellen Gewand kommen einige als Rettungsschwimmer daher. Der Lehrer trägt eine aufgesetzte wilde Lockenpracht wie einst David Hasselhoff in Malibu Beach.

Eine andere Ober­stufenklasse muss sich nicht mal zu Fuss abmühen. Sie fahren mit dem Feuerwehrauto vorbei. Der Schlauch kommt dann aber nicht zum Einsatz. Stattdessen sorgen sie mit Wasserzerstäubern für eine willkommene Abkühlung. Es folgen Piraten, Fischer, Surfer: Wäre der Winter nicht schon längst vertrieben, dann würde ihm die Solätte heute bestimmt den Garaus machen.

Tanzen zu Sommerhits

Auch auf der Schützenmatte sorgen die Schüler nicht nur mit den traditionellen Reigen für Stimmung. Die Kinder hüpfen zum 80er-Jahre Song «Footloose», drehen sich zu Alvaro Solers Sommerhit im Kreis, galoppieren zum Schlager «Das rote Pferd» über die Wiese.

Die Kinder jedenfalls reisst die fetzige Musik mit. Auch als diese bereits ausgeklungen ist, wippen sie noch weiter im Rhythmus. Und würden den grossen Auftritt wohl am liebsten gleich nochmals geniessen. (Berner Zeitung)