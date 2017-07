Bauer sucht Investor

Und dann gönnt sich der Kanton Bern beim Inforama Rütti einen Stall für 4,25 Millionen Franken. Als der Schüpbacher Bauer Jürg Fankhauser von diesem Projekt las, verstand er die Welt definitiv nicht mehr. Denn er möchte auch einen Stall bauen, in dem er – wie der Kanton – 60 Milchkühe halten könnte. Seiner würde allerdings nur 1 Million Franken kosten.

«Bei uns heisst es, das sei viel zu teuer, beim Kanton spielt es ­offenbar keine Rolle», sagt Fankhauser. Es ist nicht der Neid, der den 51-Jährigen antreibt, seine Situation öffentlich zu machen. Aber es ärgert ihn, wenn die Landwirtschaftsschule Rütti den angehenden Bauern in einem top ausgestatteten Stall Verhältnisse «vorspienzelt», die sie später auf ihren Betrieben gar nie realisieren können. Denn Fankhauser steht mit seinem Stallprojekt komplett am Hag.

Der Nachteil der Talzone

Seit zweieinhalb Jahren hat er die Baubewilligung und könnte oberhalb seines Bauernhauses Huttibuch – an der Umfahrungsstrasse ausgangs Schüpbach Richtung Langnau – einen neuen Milchviehstall bauen. Obwohl er die ­ursprünglichen Kosten von fast 1,5 Millionen auf gut 1 Million Franken reduziert hat, hilft ihm niemand, das Vorhaben zu finanzieren. «Läge mein Betrieb 100 Meter höher, stünde der Stall ­bereits», weiss Fankhauser.

Doch Huttibuch liegt in der Talzone. Hier greifen die Unterstützungen der Berghilfe oder anderer Institutionen nicht. Die Bernische Stiftung für Agrarkredite würde zwar ein rückzahlbares Darlehen gewähren, wenn die Bauherrschaft mehr eigene Mittel einbringen könnte. Aber der Fehlbetrag sei zu hoch, sagt Fankhauser. Er hatte damit gerechnet, die Hypothek auf dem Bauernhaus Fuhrenholz, das ebenfalls seiner Familie gehört, erhöhen zu können.

Doch die Banken hätten sich auf das bäuerliche Bodenrecht und die Belastungsgrenze berufen und abgewinkt. In seiner Not hat Jürg Fankhauser sogar schon Inserate aufgegeben und so nach einem «solventen Investor» gesucht. Im Gegenzug bot er «100 Prozent Sicherheit statt Negativzinse». Er wäre auch bereit, eine Teilhaberschaft einzugehen. Aber sein Hilferuf wurde nicht erhört.

Auch Alt-Bundesrat und Unternehmer Christoph Blocher (SVP) hat mit dem Hinweis darauf, dass er täglich Anfragen für Darlehen erhalten, abgesagt. Er riet dem Emmentaler aber, zu überdenken, ob sich die Investition bezahlt machen werde. Das steht für Jürg Fankhauser allerdings ausser Zweifel, dass er Amortisation und Zinsen aufbrächte, wenn er seine Kuhzahl von heute 36 auf 60 erhöhen könnte.

Die Arbeit wird zu viel

Fankhauser will nicht bauen, weil er unbedingt wachsen will. Es sind einerseits die Tierschutzvorschriften, die ihn zum Handeln zwingen. Andererseits ist es die enorme Arbeitsbelastung, von der er sich und seine Familie mit einem rationellen Stallneubau befreien könnte.

Heute leben seine Tiere in drei verschiedenen Ställen, gemolken wird in zwei. Ohne die Hilfe von Ehefrau Käthi, des bald 80-jährigen Vaters und der beiden erwachsenen Kinder könnte der Bauer die Arbeit nicht bewältigen. Kommt hinzu, dass er wegen eines Rückenleidens 35 Prozent invalid ist – 5 Prozent zu wenig, um von einer IV-Rente zu profitieren, aber viel zu viel, um die leiseste Aussicht zu haben, irgendwo eine Nebenerwerbsstelle zu finden. «Mich nimmt niemand», ist Fankhauser überzeugt.

Organisch gewachsen

Wenn er aber bauen könnte, würde ihm nicht nur die tägliche ­Routine leichterfallen, sondern er und seine Frau wüssten auch, dass sie nicht vergebens ein Leben lang geschuftet haben. Sowohl Sohn Marco, der sich für die Meisterprüfung vorbereitet, als auch Tochter Flavia, die Agrartechnik studiert, möchten den elterlichen Betrieb weiterführen. Anders als viele kleine Heimetli im Emmental ist dieser in den letzten Jahrzehnten zu einer stattlichen Grösse gewachsen. «Mein Urgrossvater begann im Fuhrenholz mit sieben Kühen und 14 Kindern», sagt Jürg Fankhauser.

Er bewirtschaftet heute 40 Hektaren. Immer wieder konnte er neues Pachtland hinzunehmen, wenn im Gebiet zwischen der Umfahrungsstrasse, Häleschwand und Fuhren ein Landwirt das Bauern aufgab. Bis auf eine Parzelle hängt die ganze Fläche zusammen. Futter wachse darauf für die geplanten 60 Kühe «mehr als genug». Auch besitze er das nötige Milchlieferrecht von 428 000 Kilo pro Jahr bereits, sagt Fankhauser, während er in Huttibuch am Küchentisch sitzt. Es ist eine alte Küche.

Bis auf den Einbau eines Badezimmers sei in dem Haus in den letzten 50 Jahren nicht viel gebaut worden, sagt der Bauer. Jahrelang hatten er und seine Frau den Betrieb in Pacht, vor 12 Jahren konnten sie ihn kaufen – allerdings zum Verkehrswert, was rund dreimal teurer wurde, als wenn er innerhalb der Familie den Besitzer gewechselt hätte. Deshalb hat das Paar jetzt auch nicht viel Geld auf der Seite, das es in den Stall investieren könnte.

Und dennoch hat Jürg Fankhauser den Traum von einer Zukunft als Milchviehbauer noch nicht aufgegeben. Man rate ihm zwar, die Kühe zu verkaufen, auf dem Grasland bunte Blumen wachsen zu lassen und dafür mehr Direktzahlungen zu kassieren. Aber das geht ihm gegen den Strich: «Dann müssten noch mehr Lebensmittel aus Ländern importiert werden, in denen die Leute nicht genug zu essen haben.» Doch wenn sich nicht bis im Herbst wie durch ein Wunder eine Lösung findet, wird er das Bauprojekt beerdigen – und damit alle Wünsche, auf die er in den letzten Jahren hingearbeitet hat. (Berner Zeitung)