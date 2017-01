Bauernfamilie will grössere Brote backen

Anita Kuhn nimmt eine Handvoll Mehl und wirft es in den vorgeheizten Holzofen. Sofort wird das Mehl braun. «Jetzt kann ich die Brote einschieben.» Wäre das Mehl innert Sekunden dagegen schwarz geworden, wäre der Ofen noch zu heiss gewesen, erklärt die junge Bäuerin. Sie backt seit einem Jahr jeweils am Freitag- und Samstagmorgen. Insgesamt 20 Brote kann sie auf einmal in die beiden Holzöfen, die draussen vor dem Bauernhaus stehen, schieben. Rund 20 Minuten lässt sie die Brotlaibe darin, dann ist die Rinde knusprig.

Vorbereitet und geformt wird der Teig jeweils in der grossen Küche des Bauernhauses. Doch Anita Kuhn ist nicht alleine; sie wird unterstützt von Annemarie Gerber, die seit einem Jahr als Angestellte auf dem Hof mitarbeitet. Auch ihre Schwiegermutter Vreni Kuhn packt gerne mit an. Die Frauen verarbeiten wöchentlich rund 14 Kilo Teig zu Zöpfen und knapp 10 Kilo zu Ruchbroten. Dazu kommen jeweils noch Spezialitäten wie Tomatenbrote und Schoggiweggli.

Die Backwaren sind begehrt

Es ist fast 9 Uhr. Stephan Kuhn kommt in die Küche, die Stallarbeiten sind erledigt. 23 Aufzuchtrinder, 15 Aufzuchtkälber und ein paar Sauen muss er täglich versorgen. Kuhn nimmt oben am grossen Küchentisch Platz. Sogleich kommt der 2,5-jährige Tobias angerannt und setzt sich auf Papas Schoss. Auch Anita Kuhn gönnt sich eine kurze Pause und setzt sich zu ihrem Ehemann. «Auf die Idee, Brot zu verkaufen, kamen wir, nachdem die Bäckerei in Rüegsau und somit der letzte Lebensmittelladen im Dorf vor rund einem Jahr geschlossen hatte», sagt die 34-Jährige und nimmt einen kräftigen Schluck Kaffee.

Nur selten würden Backwaren im Regal zurückbleiben, fährt sie fort und beginnt ohne Umschweife von ihren aktuellen Plänen zu erzählen: Das Ehepaar hat vor, den bestehenden Hofladen zu erweitern. Das kleine Holzhäuschen befindet sich einen Steinwurf vom Bauernhaus entfernt, direkt an der Hauptstrasse in Rüegsau. Die Veranda ist noch immer festlich mit Tannzweigen und bunten Kugeln geschmückt. Lauch, Nüsslersalat, Zwiebeln und Kartoffeln sind in grüne Kistchen abgefüllt und fein säuberlich mit einer Nummer beschriftet, wie man es von den Grossverteilern her kennt. Der Kunde kann das Geld durch einen kleinen Schlitz in der Wand einwerfen.

Was Kunden wünschen

«Uns schwebt vor, die Terrasse einzukleiden und den derzeit 4 auf 5 Meter grossen Verkaufsraum zu vergrössern», erklärt Stephan Kuhn. Geplant ist, das jetzige Sortiment auf die Veranda zu zügeln. «Hier können die Kunden nach wie vor rund um die Uhr einkaufen.» Anders hingegen würde es im vergrösserten Verkaufsraum aussehen. Kuhns möchten künftig ein erweitertes Angebot anbieten, ob dies allenfalls Milch- und Fleischprodukte sein werden, ist noch offen. Klar hingegen ist, dass dieser Teil des Geschäfts nur während bestimmter Zeiten geöffnet ist. Während dieser Zeitspanne wäre der Laden bedient.

Dass Kuhns investieren wollen, hat nebst dem fehlenden Dorf­laden noch andere Gründe: Der wichtigste ist, dass die Familie den Hofladen als wirtschaftlichen Zweig ausbauen will, dazu gehört die Erweiterung des Sortiments. «Mein längerfristiges Ziel ist es, auch ohne Direktzahlung überleben zu können», sagt Stephan Kuhn, der als 18-Jähriger der Hof von seinem Grossvater übernommen hat. «Wenn ich oder eine Mitarbeiterin im Laden stehen werden, können wir besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Zudem können wir dem Diebstahl vorbeugen», argumentiert Anita Kuhn.

Erst kürzlich habe jemand, ohne zu zahlen, mehrere Flaschen Sirup und weitere Produkte mitgehen lassen. Eine Überwachungskamera sei zwar installiert, aber «wir kennen längst nicht alle Kunden». Nebst den Stammkunden würden auch viele Leute spontan auf der Durchfahrt anhalten. Denn die Hauptstrasse durch Rüegsau ist eine beliebte Route bei Ausflüglern, nicht zuletzt, weil die Strecke in die Emmentaler Schaukäserei Affoltern führt. Der Durchgangsverkehr ist laut Anita Kuhn ein Teil des Erfolgsrezepts. «Zudem ist unsere Ware immer top frisch, und das spricht sich ­herum.»

Irgendwann möchten sie ohne Direktzahlungen überleben können: Stephan und Anita Kuhn haben vor, ihren Hofladen auszubauen. Bild: Thomas Peter

Angefangen mit dem Direktverkauf haben Anita und Stephan Kuhn vor 12 Jahren mit einem Kühlschrank, den sie an den Strassenrand stellten. Nur einige Monate später wurde ein alter Bauwagen zum Verkaufslokal umfunktioniert. Das Sortiment bestand damals aus drei Sorten Salaten, Fenchel und Saisongemüse vom eigenen Hof. «Vom Anpflanzen über das Jäten bis hin zur Ernte – alles machten wir von Hand», sagt Anita Kuhn. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Stephan Kuhn noch Teilzeit als Chauffeur.

Anita Kuhn, die gelernte Hauspflegerin ist, arbeitete 60 Prozent bei der Spitex. «Ein Kollege, der Mechaniker bei einem grossen Gemüseproduzenten in der Region war, fragte mich, ob wir nicht mehr Gemüse anpflanzen möchten», erinnert sich Stephan Kuhn, der schon immer Vollzeitbauer sein wollte. Und so war 2008 für Kuhns das Jahr der Veränderungen: Sie verkauften ihre 12 Milchkühe und setzten auf Rinder- und Kälberaufzucht. ­Gemüsetunnel, die sie vorher eigenhändig im Kanton Zürich abgebrochen hatten, wurden aufgestellt – und «wir haben geheiratet», sagt Stephan Kuhn und lächelt seine Frau an.

Nach und nach konnten sich Kuhns eine gebrauchte Setz-, eine Wasch- sowie eine Erntemaschine leisten und dank Pachtland die Anbaufläche vergrössern. «Damals hatten wir noch keine Kinder, und ein 14-Stunden-Tag war die Regel», sagt die mittlerweile vierfache Mutter.

Ein Stadtkind

Heute pflanzen Kuhns auf 1,2 Hektaren Land Freilandgemüse und verschiedenste Salate an. Zusätzlich kommen je 80 Aren Karotten und Kartoffeln dazu. Abnehmer sind Privatpersonen und Gastrobetriebe in der Region. Ausserdem ist der 40-Jährige jeweils am Samstagmorgen mit dem Verkaufswagen in Ersigen vor der Dorfbäckerei anzu­treffen.

Längst gibt es nicht nur Saisongemüse zu kaufen, das Kuhns teilweise von anderen Bauern beziehen, so beispielsweise Erd- und Himbeeren. Im Angebot haben sie derzeit auch Orangen, Mandarinen und Tomaten. «Wir kaufen das ganze Jahr hindurch bei einem Händler zusätzlich Früchte und Gemüse ein», sagt Anita Kuhn, die mitten in der Stadt Bern aufgewachsen ist.

Sie habe ihren Mann im Ausgang in Rüegsau kennen gelernt, erzählt sie und wird dabei durch ein lautes Glucksen unterbrochen. Anita Kuhn steht auf und geht ins Wohnzimmer. Dort macht sich die erst ein paar Wochen alte ­Lorena im Stubenwagen be­merkbar. (Berner Zeitung)