Das Altersheim erlebte ein unruhiges Jahr

«Jetzt ist die Stimmung wieder gut»

Er bestreitet nicht, dass es im vergangenen Jahr im Pflegeteam zu Kündigungen gekommen ist. Für Thomas Linder, Verwaltungsratspräsident der Alterszentrum Eggiwil AG, hängt das damit zusammen, dass ein Teil des Teams «mit den neuen Leitungsstrukturen» nicht harmoniert habe. Linder betont, der Verwaltungsrat habe sich stets um gute Arbeitsbedingungen für das Pflegeteam bemüht.



So sei schon früh eine elektronische Pflegedokumentation eingeführt und in andere moderne Hilfsmittel investiert worden. Dass das Personal trotzdem zuweilen knapp gewesen sei, habe auch mit einer Häufung von Krankheitsfällen zu tun gehabt. «Zudem ist es einfach eine Tatsache, dass es nicht einfach ist, auf dem Markt diplomierte Leute zu finden», sagt Linder. Entsprechend stört er sich sehr daran, wenn nun kritisiert wird, im Altersheim Eggiwil würden nicht mehr alle Pflegenden Berndeutsch sprechen.



Zum Umstand, dass einmal quasi notfallmässig eine Nachtwache im Dahlia Langnau habe rekrutiert werden müssen, sagt Linder, der in der Dahlia-Geschäftsleitung arbeitet: «Man hilft sich gegenseitig.» Zum Beispiel damals, als eine Mitarbeiterin einen Verkehrsunfall gehabt habe. «Da ist es normal, dass man einen Ersatz suchen muss.»



Aktuell sei die Stimmung im Pflegeteam wieder gut und auch die Zusammenarbeit mit Heimarzt Peter Duner funktioniere in der kollegialen Art, wie sich das der Verwaltungsrat stets gewünscht habe, stellt Thomas Linder fest. Vor den Personalwechseln hätten «unterschiedliche Vorstellungen» zuweilen zu Diskussionen geführt.



Der Verwaltungsratspräsident bestätigt, dass bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen die Alterszentrum Eggiwil AG eingegangen sei. Daraufhin seien die Verantwort­lichen in Eggiwil von der GEF angehört worden, worauf diese entschieden habe, «dass nichts geändert werden muss». Die GEF habe keine Massnahmen angeordnet, sagt Linder. Das Alterszentrum Eggiwil müsse dem Kanton bloss regelmässig Bericht erstatten und sicherstellen, dass auch bei Krankheitsfällen genügend Personal zur Verfügung stehe. sgs