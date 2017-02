Das Bahnhof-Stübli ist wieder zu

«Aufgrund Renovationsarbeiten vorübergehend geschlossen». In schlechtem Deutsch erklärt ein Anschlag an den Eingangstüren zum Langnauer Bahnhof-Stübli, warum in dem Lokal momentan keine Gäste willkommen sind.

Ein Blick durchs Fenster bestätigt den Hinweis an der Tür: Der Boden der einfachen Beiz ist tatsächlich mit Plastik abgedeckt. Und Handwerkerleitern stehen herum. Arbeiter waren am Dienstagvormittag allerdings keine zu ­sehen.

Keine Betriebsbewilligung

Mag sein, dass das Lokal einen neuen Anstrich nötig hat. Aber der wahre Grund für die Schliessung dürfte weniger in baulichem als in juristischem Verbesserungspotenzial liegen. Laut der Emmentaler Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher verfügt das Bahnhof-Stübli jedenfalls zurzeit über keine gültige Betriebsbewilligung.

«Aktuell verfügt das Stübli über keine gültige Betriebsbewilligung.»Regierungsstatthalterin

Claudia Rindlisbacher

Bis vor kurzem wirtete dort Silvia Bieri. Doch diese habe die Bewilligung von sich aus zurückgegeben, weil sie die Verantwortung für den ­Betrieb nicht mehr habe tragen können, wie Claudia Rindlis­bacher erklärt. Nun liege dem Emmentaler Statthalteramt ein neues Gesuch vor, das geprüft werden müsse.

Der Schliessung des Bahnhof-Stübli ging offenbar eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung voraus. Laut Augenzeugen gipfelte diese darin, dass letzte Woche auch die Polizei im Lokal aufkreuzte.

Deren Mediensprecherin Jolanda Egger bestätigt einen Einsatz. Dieser habe allerdings bloss der Hilfestellung gedient. Ansonsten könne die Kantonspolizei zu der rein zivilrechtlichen Auseinandersetzung keine Angaben machen.

Immer wieder Ärger

Es ist beileibe nicht zum ersten Mal, dass das im Langnauer Bahnhofgebäude untergebrachte Restaurant für Schlagzeilen sorgt. Als Silvia Bieri dieses im Oktober 2012 als Betriebsleiterin eröffnete, stellte sich kurz darauf zum ersten Mal Ärger ein: Fünf Frauen standen vor ihr und verlangten, beschäftigt zu werden.

Es waren ehemalige Mitarbeiterinnen der Bahnhof-Bar. So hatte das Lokal bis Ende September 2012 geheissen. Die Bahnhof Bar GmbH war es, die diese Frauen entlassen und danach Silvia Bieri als neue Betriebsleiterin angestellt hatte.

Letztere startete mit einem neuen Team, arbeitete auf eigene Rechnung und bezahlte der Bahnhof Bar GmbH Miete. Es war schliesslich der Besitzer der GmbH, der den Frauen nach einem von der Unia geführten Rechtsstreit Lohn nachzahlen musste.

Doch Silvia Bieris Probleme mit ihrem Vermieter sollten damit nicht vom Tisch sein. Im November 2013 erfuhr sie durch ­diese Zeitung, dass er für das Lokal in Langnau einen neuen Besitzer suche. Ob sie den Betrieb weiterführen könne, hänge von den Verhandlungen mit dem neuen Besitzer ab, sagte er.

Es waren immer türkische Staatsangehörige, mit denen es die Langnauer Wirtin zu tun hatte. Der SBB gehört das Gebäude zwar, sie hat es aber im Rohbau der Bahnhof Bar GmbH vermietet, die ihrerseits von der Betriebsleiterin Miete einkassierte. Als Silvia Bieri im Oktober 2012 das Zepter übernahm, gehörte die GmbH gemäss dem Handelsregister einem Serdar Alver.

Am 1. September 2014 wurde ein anderer türkischer Staatsangehöriger aus Zürich als Geschäftsführer der Bahnhof Bar GmbH mit Sitz in Langnau registriert. Und diese Woche nun, am Montag, gab es erneut eine Änderung. Jetzt gehört die GmbH einem Mann aus Basel.

Die SBB bestätigen, dass es auf den 1. Januar 2017 einen Mieterwechsel gab. Nähere Angaben machen sie nicht. (Berner Zeitung)