Das Bauchgefühl urteilt mit

Mörder und Vergewaltiger, Schläger und Kinderschänder, Räuber und Betrüger: Wer von der Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren beschuldigt wurde, im Emmental oder Oberaargau ein schweres Verbrechen begangen zu haben, sass früher oder später vor Samuel Schmid oder Jürg Bähler. Sie kümmerten sich als Gerichtspräsidenten am Regionalgericht in der Burgdorfer Neumatt um die ganz schweren Fälle.

Die Art und Weise, in der sie das taten, stiess nicht überall auf Verständnis. «Kuscheljustiz» meckerten Zeitgenossen, die jeden Handtaschendieb am liebsten ­lebenslänglich sicherheitsverwahrt sähen, in Leserbriefen und Onlinekommentaren. Umgekehrt verschafften Frischverurteilte, die fest mit einem Freispruch gerechnet hatten, ihrem Ärger über das Verdikt oft noch im Gerichtssaal Luft, bevor sie hinter Gittern verschwanden.

Hinter die Fassade blicken

Dessen ungeachtet – oder gerade deshalb? – berief der Grosse Rat Schmid und Bähler ans Obergericht. Ihre Sitze in Burgdorf übernahmen Nicole Fankhauser aus Trub und Roger Zuber aus Bern. Sie werden sich zu je 80 Prozent um strafrechtliche Belange kümmern; die restlichen 20 Prozent sind für Eheschutzverfahren reserviert.

Diese werden eingeleitet, wenn Paare sich frisch getrennt haben. Sie dienen laut Fankhauser primär dazu, die Lage für alle Beteiligten erst einmal zu beruhigen und die dringenden Anliegen wie die Obhut über die Kinder, die Zuteilung der Wohnung und den finanziellen Unterhalt vorläufig zu regeln.

«Die Nähe zu den Menschen», «die Möglichkeit, einem aus der Bahn geratenen Leben eine Wende zum Guten zu geben», «die Vielschichtigkeit der Aufgaben», «immer wieder dazulernen zu können» oder «hinter Fassaden blicken zu dürfen, hinter die man normalerweise nicht sieht»: Das sind, wie Fankhauser und Zuber bei einem Treffen im Neumatt-Kaffee übereinstimmend sagen, die schönsten Aspekte ihrer Arbeit.

Näher bei den Leuten

Am Regionalgericht sei man «näher bei den Leuten» als am Obergericht. In Burgdorf gehe es darum, die Beschuldigten innert kurzer Zeit so gut wie möglich kennen zu lernen und zu versuchen, die Beweggründe für ihre Taten zu verstehen. Dies gebe den Verhandlungen eine menschliche Komponente, die in der zweiten Instanz – wo aufgrund der Akten «nur» noch einzelne Aspekte eines Verfahrens überprüft werden – fehle.

Ob vor ihnen ein Mann sitzt, der seine Frau umgebracht hat, oder eine junge Dame, die Läden ausgeraubt hat, spiele für sie grundsätzlich keine Rolle, sagt Fankhauser. «Jeder Beschuldigte hat seine Geschichte, und jeder Fall hat seine Besonderheiten.» Unterschiede gebe es dennoch, ergänzt Zuber: «Ein Mord ist für einen Richter manchmal einfacher zu beurteilen als Autoeinbrüche, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft die einzelnen Puzzleteile bei einem schweren Verbrechen schon vor dem Prozess akribisch zusammengetragen haben.»

Die Hilfe der Laienrichter

Bei Kleinkriminalität hingegen gehe es teilweise um Gewohnheitsdelinquenten, die wegen mehrerer Delikte wie Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung angeklagt sind. Diese Tatbestände würden von den Beamten vor Ort nicht immer bis in die hinterste Ecke ausermittelt. Dann müsse das Gericht beim Beschuldigten, bei Zeugen und bei Geschädigten erst die Details eruieren, bevor es sich um das grosse Ganze kümmern könne.

In Fällen, bei denen eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren zur Debatte steht, werden die ­Gerichtspräsidentin und der Gerichtspräsident von zwei bis vier Laienrichtern assistiert. Sie haben bei der Urteilsberatung dasselbe Stimmrecht wie die Profis. Über Schuld oder Unschuld und das Strafmass entscheidet die Mehrheit.

Roger Zuber und Nicole Fankhauser können Kollegialgerichten nur Positives abgewinnen. «Ich bin froh, wenn bei schwerwiegenden Entscheidungen Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund mitreden», sagt Zuber. «Ich möchte jedenfalls nicht als Einzelrichter jemanden für 18 Jahre ins Gefängnis schicken.»

Fankhauser ihrerseits empfindet die Inputs der Laienrichterinnen und -richter bei der Sachverhaltsfeststellung als bereichernd – «und zwar, bevor ich mir darüber abschliessend ein Bild gemacht habe».

Urteile hinterlassen Spuren

Wichtig ist für die zwei Richter nicht zuletzt «das Bauchgefühl». Was während eines Strafverfahrens passiere, lasse sich zwar meist mithilfe von Gesetzen und Paragrafen einordnen und regeln – aber nicht immer. «Wenn ich merke, dass der Kopf etwas anders sagt als der gesunde Menschenverstand, gehe ich lieber noch einmal über die Bücher, als etwas zu tun, hinter dem ich nicht voll und ganz stehen kann.»

Dass ihre Verdikte nicht nur auf die Lebensläufe der Beschuldigten, sondern auch auf deren Familien- und Berufsleben massive Auswirkungen haben können, ist Fankhauser und Zuber bewusst. «Spurlos geht eine Verurteilung nicht an einem vorbei», sagt Fankhauser. «Andernfalls hätte man den falschen Beruf ergriffen.»

Trotzdem: Rund um die Uhr mögen sie nicht an die Konsequenzen ihres Wirkens denken. «Wenn ich Feierabend habe, ist der Fall für mich normaler­weise erledigt», sagt Zuber. Auch Fankhauser versichert, dass sie Berufliches und Privates gut voneinander trennen könne.

Die Frage des Abwägens

«Sobald es in einem Verfahren um Misshandlungen von Kindern geht, fällt es mir allerdings schwer, abzuschalten», räumt sie ein. Ihren Kollegen treiben bisweilen noch andere Fragen um: «Wenn ich entscheiden muss, ob ein Straftäter nach einer vom Gericht verordneten Therapie aus dem Vollzug entlassen werden kann, gibt mir das häufig auch in der Freizeit zu denken», erklärt Zuber.

Der Gutachter sage vielleicht, X werde mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit rückfällig. Was dieser Wert bedeute, müsse letztlich der Richter oder die Richterin abwägen. In solchen Momenten sehe er den Verurteilten mit seinem Anspruch auf Wiedereingliederung in das Leben ausserhalb der Anstaltsmauern vor sich.

Gleichzeitig denke er an die Gesellschaft mit ihrem ­stetig steigenden Sicherheits­bedürfnis. Diese miteinander fast unvereinbaren Anliegen unter einen Hut zu bekommen, sei «alles andere als einfach».

(Berner Zeitung)