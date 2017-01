Das Kandidatenkarussell kommt in Gang

Der Erfahrene

Seit bald 16 Jahren mischt Bernhard Gerber aktiv in der Langnauer Gemeindepolitik mit. Zuerst war er 4 Jahre im Parlament. Obwohl er im Gemeinderat nun bereits sein 12. Amtsjahr absolviert, will er auch weiterhin in der Exekutive mitarbeiten. Am liebsten allerdings künftig als deren Präsident. Auf die Frage, was ihn zu der Kandidatur veranlasse, sagt Gerber: «Es ist eine neue Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen.» Dabei ist er durchaus nicht auf der Flucht vor Langeweile. Er sei auch ohne das angestrebte Amt sieben Tage in der Woche auf Trab, sagt er: entweder als Gemeinderat mit dem Ressort Planung oder als Bereichsleiter Holzbau in der Firma Lädrach Holzbau in Konolfingen. Oder als Sportler. «Ich suche in allen Bereichen gerne mein Limit», sagt der 52-Jährige, der verheiratet ist und zwei Söhne hat. Den Gemeinderat zu führen, traut er sich deshalb zu, weil er schon als 21-Jähriger in der Schweizer Armee Führungserfahrungen gesammelt habe. Er war Gebirgszugsführer. Im Betrieb habe er 15 bis 20 Mitarbeiter unter sich. Wie er sich bei einer allfälligen Wahl als Gemeindepräsident organisieren würde, werde er schauen, wenn die anderen Hürden geschafft seien. Vorerst hofft er, dass die Hauptversammlung seiner Partei gut besucht und die Nomination breit abgestützt wird. sgs