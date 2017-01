Das Wirtepaar plant seine Zukunft

Seit 1883 wirtet die Familie Schöni in Koppigen. Der Gasthof Sternen ist mittlerweile das letzte traditionelle Restaurant im Dorf. Und das soll vorläufig so bleiben. ­Elisabeth und Beat Schöni sind 60- und ­62-jährig und wollen noch einige Jahre wirten. Doch wie lange, wissen sie nicht. Deshalb denken sie auch schon an die Zeit danach.

Derzeit liegt auf der Gemeindeverwaltung ein Baugesuch für drei Mehrfamilienhäuser und mehrere Wohnungen auf dem Grundstück der Familie Schöni auf. «Mit diesem Projekt planen wir unsere Zukunft», so Beat Schöni, der den Sternen in vierter Generation führt. Wann genau das Bauvorhaben umgesetzt wird, kann er noch nicht sagen. «Wenn wir die Bewilligung erhalten, ist diese drei Jahre gültig und kann noch um zwei Jahre verlängert werden», sagt er. Noch bleibt den Schönis also Zeit, ihre Zukunft zu regeln.

Landwirtschaft und Gastronomie

Der Familie Schöni gehören auch ein Ökonomieteil, ein Schopf, ein Schweinestall und ein grösseres Grundstück hinter dem Sternen. Früher habe seine Familie noch Landwirtschaft und Gastronomie betrieben, sagt Schöni. Doch seit der Bruder seines Vaters in den Achtzigerjahren den Betrieb ausgesiedelt habe, stünden die landwirtschaftlichen Gebäude leer. Nun haben Schönis zusammen mit einem Burgdorfer Architekturbüro ein Bauvorhaben ausgearbeitet.

Geplant ist der Abbruch eines Wohn­hauses hinter dem Sternen (Willadingen­strasse 2), des Schopfes sowie des Schweinestalls. Tanzsaal und Ökonomiegebäude sollen teilweise rückgebaut und danach zu Wohnungen umgenutzt werden. Schliesslich ist auf dem Grundstück hinter dem Gasthof der Bau von drei Mehrfamilienhäusern geplant. Nicht Teil des Projekts ist das Restaurant selber. Dieses abzubrechen, sei kein Thema. «Wir wollen weitermachen, weil wir das immer noch gerne tun», sagen die Wirtsleute. Zudem seien die Scheune und der Gasthof erhaltenswerte K-Objekte und könnten nicht einfach abgerissen werden. Ob das Restaurant in einigen Jahren ebenfalls Teil des Bauprojekts wird, lässt Schöni offen.

Keine Nachfolge für das Restaurant

Die Kegelbahn und der Tanzsaal des Sternen werden seit einigen Jahren nicht mehr genutzt. «Die Gastronomie hat sich verändert», sagt Beat Schöni. Er wolle damit nicht sagen, dass alles schlecht sei, aber es sei anders als früher. Seit vergangenem Jahr findet auch die Gemeindeversammlung nicht mehr im Sternensaal statt. Er genüge nicht mehr den Ansprüchen an ein Versammlungslokal, entschied die Gemeinde.

Nachfolger für ihren Betrieb haben Schönis voraussichtlich nicht. Ihre drei Töchter hätten sich beruflich anders orientiert, sagt der Wirt jedoch keineswegs verbittert. Im Gegenteil: Sie hätten die beruflichen Wünsche der Töchter jederzeit unterstützt. Jetzt werden Schönis abwarten, ob ihr Projekt bewilligt wird. «Dann schauen wir weiter.» Noch ist unklar, wie sie das Bauvorhaben finanzieren werden. Über mögliche Investoren wollte Beat Schöni keine Auskunft geben. Im Gesuch sind Baukosten von zwölf Millionen Franken angegeben. (Berner Zeitung)