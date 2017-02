Den Bürgern die Zweifel nehmen

Präsident der OGG

Simon Bichsel hat nebst seiner Tätigkeit als selbstständiger Berater auch einige, grösstenteils ehrenamtliche Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate. ­Zudem ist er seit 2010 Präsident der Oekonomischen Gemeinnützigen Gesellschaft Bern (OGG).



Gegründet wurde sie 1759 zur Förderung und Verbesserung des Landbaus. Sie sei die älteste Gesellschaft dieser Art in der Schweiz, sagt Bichsel.



Die OGG unterstütze eine ökolo­gische, ressourceneffiziente Landwirtschaft und setze sich gegen Lebensmittelverschwendung ein. Sie hat zum Beispiel das Kochbuch «Restenlos glücklich» herausgegeben und ist an der Äss-Bar in Bern beteiligt. Auch in sozialen Bereichen ist die OGG engagiert.



Zudem ist sie Herausgeberin der Zeitung «Schweizer Bauer». Ihr Ziel sei, so Bichsel, nachhaltige und gesellschaftlich relevante Lösungen für Mensch und Umwelt zu entwickeln.