Der Muni passt nicht aufs Motorrad

Er will einfach nicht anspringen. Bereits zum x-ten Mal hat der Mann mit seinem Fuss den Kickstarter betätigt. «Soll ich es einmal versuchen?», fragt ein Mann, der das Geschehen aus der Nähe beobachtet. Just in diesem Moment beginnt der Motor zu rattern. Danach wird jedoch weder Vollgas gegeben, noch ist ein Abgang auf dem Hinterrad angesagt. Der Mann fährt im Schritttempo vom Platz. «Gute Fahrt», ruft ihm noch jemand hinterher.

Viel Gesprächsstoff

Über achtzig Motorräder, anein­andergereiht zu einem Kreis, stehen am Samstag um die Mittagszeit auf dem Festgelände des Bernisch-Kantonalen Schwingfests in Weier. Man kennt sich; wenn nicht, ist das Gespräch schnell gefunden. Doch es wird nicht primär über Glarner, Sempach, Wenger und Co. geredet, sondern über Motorräder. «Wie lange hast du daran gearbeitet?», «Woher hast du das Motorrad?» und «Ist das die Originalfarbe?». Keine aussergewöhnlichen Fragen, denn bei den Töffs handelt es ich nicht um moderne Boliden, sondern um Oldtimer.

«Als solche werden Gefährte eingestuft, die älter als dreissig Jahre alt sind», erklärt Stefan Wyss. Er ist Präsident der «Freunde alter Motorräder» (FAM) Schweiz und des Stammes Innerschweiz. Gemeinsam mit seinesgleichen hat er am Samstagmorgen eine Sternfahrt ins Emmental gemacht. Teilgenommen haben auch Mitglieder der Sektionen Bern und Solothurn.

Dass die FAM-Sternfahrt nach Affoltern führt, ist nicht zufällig. Vor zwei Jahren hat Marianne Geissbühler, die für das Rahmenprogramm des «Bernisch-Kantonalen» zuständig ist, Wyss an­gefragt. Dieser wiederum antwortete umgehend mit einem Ja. «Schwingen ist nicht nur Sport, sondern auch echte Tradition.» Von dem her würden sie mit ihrem Hobby auch in dieses Segment passen. Zudem sei es eine Gelegenheit, andere Gleichgesinnte zu treffen und Wissen auszutauschen. Auch hätten viele Motorradhersteller Verbindungen zur Landwirtschaft. Man denke nur an den Schweizer Hersteller Motosacoche, der auch Motoren für Mäher und Generatoren hergestellt habe, so Wyss.

Lockstoff Maschinen

Und landwirtschaftliche Fahrzeuge sind wiederum der Grund, wieso Marianne Geissbühler auf die FAM kam. Denn am Emmentalischen Schwingfest in Affoltern 2009 waren die «Freunde alter Landmaschinen» zu Gast. «Es war ein Publikumsmagnet», erinnert sich Geissbühler. An diesen Erfolg wollte das OK anknüpfen.

Die Idee fiel auf fruchtbaren ­Boden: Marianne Geissbühler spricht von einem Erfolg: «Wir haben mit fünfzig Fahrerinnen und Fahrern gerechnet, gekommen sind über achtzig.» Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Dabei erinnert sich FAM-Präsident Stefan Wyss an seine Erlebnisse im Sägemehl. «Als Bub bin ich manchmal eingesprungen, wenn es an Trainingspartnern mangelte.» Doch aktiv geschwungen habe er nie. Und als er beim Stall mit den Lebendpreisen vorbeiläuft und den Siegermuni Roi erblickt, lächelt Stefan Wyss verschmitzt und meint: «Wenn ich noch Schwingen würde, hätte ich ein Problem: Wie sollte ich den Muni mit dem Motorrad heimtrans­portieren?» (Berner Zeitung)