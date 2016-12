Der fehlende Schnee bereitet Sorgen

So sollte es nicht sein. Anstatt dass Hans Feuz Billette an Wintersportler verkauft und beim Anbügeln mithilft, ist er am Holzfräsen. «Diese Arbeit ist wenigstens im Frühling schon gemacht», sagt der Landwirt ironisch – und fügt mit ernster Stimme hinzu: «Der fehlende Schnee gibt mir schon zu denken.»Hans Feuz, der Vater von Skirennfahrer Beat Feuz, ist seit zwanzig Jahren als Betriebsleiter beim Skilift Bumbach in Schangnau ­tätig. Noch kein einziger Tag waren diese Saison die beiden Lifte in Betrieb. Einzig am Kinderskilift können die Kleinsten dank Kunstschnee ihre Bogen fahren. Schon jetzt ist für Feuz klar: Die Rechnung wird rote Zahlen schreiben. «Wir können jetzt nur noch auf die Sportferien im Januar und Februar hoffen, um den Verlust einigermassen in Grenzen zu halten», sagt er.

Grosse Einbussen

Der fehlende Schnee hinterlässt nicht nur in der Betriebskasse der Genossenschaft Skilifte Bumbach-Schangnau ein Loch. Auch den etwa zwanzig Mitarbeitern, die jeweils auf Abruf beim Skilift mithelfen, fehlt Ende Monat der Zusatzverdienst.

«Wir können jetzt nur noch auf die Sportferien im Januar und Februar hoffen.»



Hans Feuz, Betriebsleiter

Hart trifft es auch Irene und Daniel Rüegsegger. Das Ehepaar betreibt seit über zehn Jahren den Gasthof Rosegg, der sich beim Kinderskilift befindet. «Wir sind auf die Skifahrer angewiesen», sagt sie und bezeichnet die Einbusse wegen der fehlenden weissen Pracht «als gross».

Die Erinnerung an 2006/2007

Hans Feuz und Irene Rüegsegger sprechen unabhängig voneinander die Saison 2006/2007 an. Damals waren die Skilifte nur ganze drei Tage in Betrieb, und die Genossenschaft fuhr ein Defizit von 50 000 Franken ein. Derzeit vermag Feuz auch nicht an ein kleines Wunder zu glauben, wie es die Saison 2014/2015 brachte. Nachdem die Lifte damals im Dezember lediglich drei Tage in Betrieb gewesen waren, standen sie bis zum 18. Januar still. Bis Saisonende im März zählte Hans Feuz dennoch 59 Betriebstage, was einen positiven Rechnungsabschluss bedeutete. (Berner Zeitung)