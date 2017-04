Die Leiterin ist schon wieder weg

Mit grosser Entschlossenheit war sie angetreten. Jetzt hat die Pflegedienstleiterin Carmen Tschanz ihren Platz im Alterszentrum Eggiwil schon wieder geräumt. Eigentlich hatte sie im Herbst 2016 als Stellvertreterin angefangen. Aber kaum war sie im Amt, wurde ihre Vorgängerin krank, und die 51-Jährige wurde gebeten, die Leitung ganz zu übernehmen.

Vor ihr hatte innerhalb rund eines Jahres mindestens die Hälfte des Pflegepersonals das Heim verlassen. Verwaltungsratspräsident Thomas Linder hatte diese Tatsache Ende 2016 damit erklärt, dass nicht alle mit den auf Februar 2016 eingeführten neuen Leitungsstrukturen harmoniert hätten. Aktuell sei die Stimmung im Pflegeteam aber wieder gut, hatte er im Dezember betont.

Erinnerungen werden wach

Als Carmen Tschanz ihre Arbeit aufgenommen habe, seien «alle am Limit» gelaufen. Auf ihr Insistieren hin hätten die Verantwortlichen zusätzliche Stellenprozente zugestanden. Mit «knallharter Hand» habe sie neue Mitarbei­terinnen in ein Team integriert, das vorher als Einheit gar nicht existiert habe. Dies erzählte Carmen Tschanz im Januar. Mit ihrem Schritt an die Öffentlichkeit wollte die Pflegedienstleiterin aufzeigen, dass eine neue Ära angebrochen sei.

Doch nun ist sie weg. Gekündigt hat sie auf Ende Mai, auf­gehört hat sie per sofort. Sie ist krankgeschrieben. Über die Gründe äussert sie sich nicht. Für die externe Kommunikation sei Thomas Linder zuständig. Dieser will nächste Woche ausführlich Stellung nehmen.

Im Inserat, mit dem das Alterszentrum eine neue Pflegedienstleiterin sucht, steht: «Die aktuelle Stelleninhaberin will sich beruflich neu orientieren.» Im Januar war von Abwanderungsgelüsten noch nichts zu spüren, als sie sagte: «Wir sind noch nicht überall am Ziel, aber wir sind auf einem guten Weg.» Dass sie sich nach so kurzer Zeit «beruflich neu orientieren» will, wirft Fragen auf.

Und es weckt Erinnerungen an Therese Stalder, die per Ende 2015 nach zweijährigem Engagement als Pflegedienstleiterin gekündigt hatte. Schon sie sei seinerzeit angetreten mit dem Auftrag der Geschäftsleitung, Ruhe und Stabilität in ein «zerrüttetes, emotional ausgemergeltes und verunsichertes Pflegeteam» zu bringen, wie sie gegenüber dieser Zeitung erklärte. Doch dann habe ihr die Unterstützung durch die Vorgesetzten gefehlt. «Über das Ausmass der zu diesem Auftrag notwendigen Ressourcen fanden wir während zweier Jahre kaum einen Konsens.»

Genügend Personal

Inzwischen aber wird von amtlicher Seite bestätigt: Die Personalvorgaben wurden im Alterszentrum Eggiwil in den vergan­genen drei Monaten erfüllt und «notwendige Entwicklungen beziehungsweise Qualitätsmassnahmen angegangen». Das teilt Jean-Philippe Jeannerat, Sprecher der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, auf Anfrage mit.

Nach einer aufsichtsrechtlichen Beschwerde hatte der Kanton verfügt, das Heim habe vierteljährlich über die Personalentwicklung Bericht zu erstatten und den jeweils aktuellen Stellenplan mitsamt dem Einsatzplan des Pflegepersonals einzureichen. Gleichzeitig müsse die Institution schriftlich über die aktuelle Situation sowie die umgesetzten und geplanten Massnahmen informieren, zählt Jeannerat weiter auf. Er hält fest: «Die ersten Berichte sind eingegangen und zeigten eine positive Entwicklung.»

Bis das Alterszentrum Eggiwil eine neue Pflegedienstleitung gefunden hat, fungiert Peter Müller als Pflegedienstleiter ad interim. Er ist Standortleiter und Leiter Pflege und Betreuung im Dahlia Zollbrück. Das Alterszentrum Eggiwil gehört zu 100 Prozent der Gemeinde. Es verfügt über 29 Einzel- und Doppelzimmer im Heim und 16 Alterswohnungen, die laut der Website allesamt besetzt sind. (Berner Zeitung)