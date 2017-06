Dieser Fuchs ist ein Frechdachs

Hellsau hat einen neuen Einwohner, wie Gemeindepräsident Bruno Gartmann fast schon liebevoll zu sagen pflegt: ein Einwohner auf vier Pfoten. Der ist zurzeit Gesprächsthema Nummer eins im Bauerndorf und regte an der letzten Gemeindeversammlung zu einer locker-amüsanten Diskussion an. Wie sich herausstellte, haben ihn viele Hellsaue­rinnen und Hellsauer auf seinen Streifzügen gesichtet, und einige mussten seine Hinterlassenschaften wegputzen.

Scheu ist er eigentlich nicht, der Dorffuchs. Doch just an jenem Tag, als sich der BZ-Fotograf in aller Herrgottsfrühe auf die Lauer legte, tauchte das sonst so zuverlässige und zutrauliche Tier nicht auf. Vielleicht ist er einfach zu schlau und hat gleich gemerkt, dass etwas nicht so war wie üblich. Die Kamera interessierte ihn herzlich wenig.

Scharf ist er vielmehr auf den Kehricht. Angefangen habe alles vor drei bis vier Wochen, sagt Bruno Gartmann. Eines Dienstagmorgens, am Tag, an dem die Müllabfuhr komme, seien Kehrichtsäcke total zerrissen und der Abfall auf der Strasse verteilt ge­wesen. Niemand dachte zunächst an einen Fuchs, eher an eine Katze oder einen Hund. Stillschweigend – nun ja, vielleicht ein bisschen fluchend – wischte man die Sauerei auf.

Dann kam jener Morgen, an dem Gemeindepräsident mit Reineke Bekanntschaft, ja fast schon Freundschaft schloss. An diesem Tag sei er wegen einer Sitzung um 5.15 Uhr ins Auto gestiegen, erzählt Gartmann. Nachdem er losgefahren sei, sei mit einem Mal der Fuchs dahergekommen. Er, Gartmann, habe angehalten und die Türe geöffnet. Da habe sich das Tier am Strassenrand niedergesetzt. «Ich habe lange mit ihm geplaudert. Der Fuchs, der keine drei Meter entfernt war, hörte zu, schaute herein, kratzte sich am Ohr und machte sich dann irgendwann davon.»

Der Verdacht tauchte auf, dass das mit dem verteilten Abfall der Fuchs war. Und was er einmal macht, macht er vielleicht wieder. So riefen die Hellsauer Behörden mit Flyern die Einwohnerinnen und Einwohner dazu auf, die Säcke nicht schon Tage vorher an den Sammelstellen zu deponieren.

Bis auf eine Ausnahme funktioniert das bisher tatsächlich. Die Leute waren so diszipliniert und verständnisvoll, den Kehricht erst am Morgen bereitzustellen. «Die Hellsauer passen sich dem Fuchs an», sagt Gartmann und schmunzelt. Und er ergänzt: Statt im Abfall zu wühlen, könne der Fuchs nun wieder Mäuse jagen. Er danke allen, die geholfen hätten, den Müll von der Strasse aufzuwischen.

Böse scheinen die Bürger dem Raubtier also nicht zu sein. «Wir können gut mit ihm zusammenleben», meint der Gemeindepräsident. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wohnt das Tier mit seiner Familie im Graben. Der Fuchs – auch Rüden beteiligen sich an der Aufzucht – oder die Füchsin zieht dort ihre Jungen auf; im Graben sind jedenfalls einige Höhlen zu finden. Aber so unverfroren wie der Dorffuchs war bisher keiner.

Manchmal macht sich der freche Kerl auch nützlich. Letzte Woche habe er ein totes Ferkel, das wohl ein Landwirt verbotenerweise im Miststock vergraben hatte, in seinen Garten gelegt, erzählt Gartmann. Weil es schon Abend war, dachte er sich, dass er sich erst am nächsten Morgen um dessen Entsorgung kümmern werde. «Als ich aber um 7 Uhr am nächsten Tag meinen Kaffee nehmen wollte, lagen nur noch Mistreste da, das Färli war verschwunden.» Der Präsident ist überzeugt, dass es der Fuchs war, der den Kadaver hinlegte und wieder abholte. «Die Spuren deuteten darauf hin.»

Der Fuchs hat noch weitere Streiche gespielt, während er auf der Suche nach Nahrung in der Dämmerung oder im Morgengrauen durch die 200-Seelen-Gemeinde streifte: Nachdem ein Bauer am Morgen nach den Stallarbeiten seine Stiefel ausgezogen hatte, um frühstücken zu gehen, fehlte, als er zurückkam, ein Stiefel. Er fand ihn im Feld, wohin ihn vermutlich der Fuchs verschleppt hatte.

Abgesehen von den Kehrichtsackattacken, der Kadaver- und Stiefelaffäre oder Pfotenspuren auf Autos hat Reineke nicht viel mehr ausgefressen. Es fehlen weder Hühner noch eine Katze. Die Frage aber, ob und, wenn ja, wie oft er allenfalls einen vollen Katzennapf geleert hat, muss an dieser Stelle unbeantwortet ­bleiben. (Berner Zeitung)