Eine Dorfbeiz wird gemeinnützig

Nächstes Jahr sind es zwanzig Jahre, in denen in Eggiwil «nachhaltige Gemeinde- und Regio­nalentwicklung» betrieben wird. Heute nennt sich das Unternehmen Stiftung Innovation Emmental-Napf. Es wurde grösser und grösser und soll noch weiter wachsen. Letzthin habe der Stiftungsrat seine Ziele für die Zukunft definiert, sagte Präsident Ueli Haldemann am Donnerstag vor den Medien.

Zwei Wochen später sei der Stiftung der Gasthof Bären zum Kauf angeboten worden. Obwohl es sich um ein immenses Objekt handle, habe der Rat bald einmal gesehen, «dass wir hier einen grossen Teil unserer künftigen Strategie umsetzen können», so Haldemann. Er sprach denn auch von einem «freudigen» Zusammentreffen.

Der Gasthof bleibt

Über die Zukunftsaussichten unter der neuen Besitzerin können sich die 36 Eggiwiler Vereine freuen – und die Dorfbevölkerung. Denn ab Sonntag ist der ­Bären geschlossen. Bereits am 1. März soll er wieder eröffnet werden. Als Geschäftsführer konnte der Stiftungsrat den ehemaligen Pächter Kurt Meier gewinnen. Fünfzehn Jahre hatte er in dem Gasthof gewirkt, als er vor neun Monaten in Pension ging.

Nun kommt er zurück, um das Lokal zusammen mit sechs Mitarbeitern wieder von Mittwoch bis Sonntag zu betreiben. «Wir werden das Rad nicht neu erfinden, aber Sorge tragen zu den Speichen», sagte Meier. Er selber werde im Bären mithelfen, solange es nötig sei. So lange also, bis die Stiftung einen neuen Geschäftsführer gefunden hat.

Zum Kaufpreis des Bären gibt Ueli Haldemann keine Zahl bekannt, da der Preis sich aus verschiedenen Elementen zusammensetze. Der Stiftungsrat schätzt, dass später rund 1,2 Millionen Franken in den Ausbau ­investiert werden müssen. Zuerst wird der Saal saniert. Diesen ­sollen die Vereine weiterhin für ihre Anlässe nutzen können.

Vor allem aber will die der Stiftung gehörende Jugendhilfe-Netzwerk Integration AG darin künftig ihre Aus- und Weiterbildungen für Pflegefamilien anbieten. Die Seminare sollen sich nicht nur an die eigenen Partner­familien richten, sondern an ­Pflegefamilien aus der ganzen Schweiz, wie Marc Baumeler erklärte. Er ist Gesamtleiter der ­Jugendhilfe Integration und will nun im Bären ein Ausbildungszentrum errichten, für das der Stiftung in den bisherigen Räumen in Aeschau der nötige Platz fehlen würde.

Betreuung für Lehrlinge

In einem weiteren Schritt will die Stiftung im Bären Wohnraum schaffen. Sie will Jugendlichen, die in Pflegefamilien lebten, nach deren Schulaustritt «helfen, den Schritt ins Erwachsenenleben abzufedern», sagte Baumeler. Zu diesem Zweck soll im Bären dereinst eine Wohngemeinschaft (WG) entstehen, in der es Platz haben wird für acht Lernende.

«Dürfen wir unsere Kinder dann noch allein ins Freie lassen, wenn dort solche Jugendliche wohnen?» Solche Fragen seien gestellt worden, sagte Urs Kaltenrieder, Verwaltungsratspräsident der Jugendhilfe-Netzwerk Inte­gration AG. Er betonte: «Ja, man darf die Kinder ins Freie lassen.» Denn es werde sich um eine ­betreute WG handeln. «Und dort werden Jugendliche leben, die in Eggiwil aufgewachsen und in der Gemeinde integriert sind.» Ziel der Stiftung ist es auch, im Bären selber die eine oder andere Lehrstelle anzubieten.

«Mittelfristig soll der Bären das Herzstück des Bildungs-, Kultur- und Tourismusnetzwerks der Stiftung Innovation Emmental-Napf sein», schreibt diese in einer Medienmitteilung. Ihr schwebt ferner vor, ein multimediales Museum einzurichten, das die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Umgebung veranschaulichen würde.

Auch private Geldgeber

Die Finanzierung sei gesichert, sagte Ueli Haldemann. Nebst Eigenmitteln der Stiftung und einem Bankkredit basiere diese auch auf privaten Geldgebern. «Der Finanzmarkt läuft für uns», stellte er fest. Es gebe durchaus Leute, die interessiert seien, Geld in das Projekt zu investieren, da es ihnen zu einem Prozentsatz verzinst werde, den sie bei der Bank nicht erhielten. Diese Möglichkeit stehe weiteren Investoren offen, fügte der Stiftungsratspräsident hinzu. (Berner Zeitung)