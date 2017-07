Feld ging in Flammen auf

Ein technischer Defekt führte am Montagabend in Lyssach zu einem ungewöhnlichen Brand: ein Stoppelfeld stand dort nach 17 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feld bald löschen.

Wie der Schweizer Bauer berichtet, wurden durch das Feuer rund 20 Strohballen zerstört, auch die Strohpresse kam zu Schaden. Verletzt wurde aber niemand. (nik)