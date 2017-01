Für den Frieden im Einsatz

«Gefühle wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ressentiments, Zorn und Mitleid müssen in der täglichen Arbeit oft zurückgehalten werden.» Ungewöhnliche Worte aus dem Mund von Peter Kägi. Der pensionierte Chefchirurg ist bekannt für seine ruhige und herz­liche Art. Doch was er als Menschenrechtsbeobachter in Palästina und Israel erlebt hat, wühlt auf und macht betroffen.

Der 72-Jährige sitzt im Wohnzimmer seines Hauses in Langnau. Vor ihm auf dem Tisch liegen Bücher israelischer Historiker und Politiker sowie Tagebuch­notizen. «Das sind Dokumente, die ich jeweils für meine Vorträge verwende.» Denn zu den Aufgaben der Menschenrechtsbeobachter gehöre, das Erlebte weiterzugeben, sagt Peter Kägi, der das erste Mal von Mitte Januar bis Mitte April 2014 in Yanoun, einem kleinen Dorf in Palästina, war. Dessen Bewohner waren 2002 von radikalen israelischen Siedlern gewaltsam vertrieben worden. Dank internationaler Präsenz konnten die Menschen wieder in ihr Dorf zurückkehren.

Einfache Lebensweise

Peter Kägi war mit vier weiteren Freiwilligen vor Ort. Sie stammten aus verschiedenen europäischen Ländern. Die Gruppe wohnte in einem Steinhaus, in dem es zog, über einem Ziegenstall. In der Regel waren sie von 7 bis 17 Uhr unterwegs, anschliessend kochten sie das Nachtessen.

Am Abend wurden die Tagesereignisse schriftlich festgehalten und als Dokument mit Fotos ans Büro des Weltkirchenrates in Jerusalem übermittelt. Von dort wurden diese verschiedenen Organisationen, vorwiegend UNO-Unterorganisationen, zur Verfügung gestellt. Diese Aufgaben waren Teil des Begleitprogramms Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel, das 2002 auf Antrag christlich-palästinensischer Kirchen vom Weltkirchenrat in Genf entwickelt worden war.

«Obwohl die Menschen oft in bescheidensten Verhältnissen gelebt haben, wurden wir immer eingeladen.»Peter Kàgi

Das Programm basiert auf Gewaltlosigkeit und Menschenrechten. Das Ziel dieses Projektes ist weniger Gewalt dank der Schutzpräsenz internationaler Beobachter zum einen, Öffentlichkeitsarbeit nach der Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer zum andern.

Permanent stehen dreissig Beobachterinnen und Beobachter je zu fünft in der Westbank und in Jerusalem im Einsatz.

Fahrer war Kontaktmann

Unterwegs waren Peter Kägi und seine Kollegen jeweils mit einem einheimischen Fahrer. Er fungierte als Kontaktmann und verfügte über gute Englisch- und Ortskenntnisse. So kam es etwa vor, dass die Gruppe vormittags in abgelegenen Berggegenden auf Beduinen traf, die mit ihren ­Familien vor zertrümmerten Wohn- und Stallsiedlungen standen.

Diese waren frühmorgens mit Bulldozern der israelischen Armee, oft ohne Rücksicht auf Jungvieh, zerstört worden. «Erschüttert und ratlos diskutierten die Menschen über ihre weitere Zukunft», sagt Kägi.

Doch genauso, wie sich der Emmentaler an die traurigen Bilder erinnert, sind ihm auch Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Leute im Gedächtnis geblieben. «Obwohl die Menschen oft in bescheidensten Verhältnissen gelebt haben, wurden wir immer zu Tee, Kaffee, Schafskäse oder wunderbarem Fladenbrot eingeladen.»

Präsenz markieren

Auf gewaltexponierten, siedlungsnahen Wegen mit regelmässigen Militärkontrollen durch schwer bewaffnete israelische Soldaten begleiteten die Menschenrechtsbeobachter auch Schüler und boten ihnen allein durch ihre Präsenz Schutz. Wenn sie aus Zeitmangel gelegentlich einige Tage weggeblieben seien, seien die Schulleitungen oft beunruhigt gewesen und hätten dies den Menschenrechtsbeobachtern auch mitgeteilt.

Angst, sagt Kägi, habe er selbst nie gehabt. Hingegen habe er oft miterlebt, wie die Würde der Menschen durch die israelische Besatzungsmacht verletzt worden sei. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm Szenen, die er während seines zweiten Aufenthalts 2016 an verschiedenen Checkpoints erlebte.

«Im dichten Gedränge kam es durch stundenlanges Warten sehr häufig zu tumultartigen Auseinandersetzungen.»Peter Kägi

Anfang Februar war er für fünf weitere Wochen in Tulkarm, im Nordwesten der Westbank, nahe der Grenze zu Israel. Sowohl dort wie auch am bekannten Qalandia-Checkpoint zwischen Jerusalem und Ramallah, hätten sich tagtäglich menschenunwürdige Szenen abgespielt.

«Im dichten Gedränge, eingezwängt zwischen käfigartigen Gittern, kam es durch zermürbendes, oft stundenlanges Warten sehr häufig zu tumultartigen Auseinandersetzungen», so Kägi. Denn Tausende waren täglich zur Arbeit nach Israel unterwegs. Vor allem Tagelöhner fürchteten sich, auf der israelischen Seite den Bus zu ihren Arbeitsplätzen zu verpassen, was jedes Mal finanzielle Einbussen zur Folge gehabt hätte.

Auf dem Jakobsweg

Zum Menschenrechtsbeobachter wurde der vierfache Grossvater eher zufällig. Nach seiner Pensionierung im Spital Langnau machte er sich drei Monate allein von zu Hause aus zu Fuss auf den Jakobsweg. Nach seiner Rückkehr aus Santiago de Compostela hörte er zufällig in einer Radiosendung von einem ehemaligen Menschenrechtsbeobachter, der von seinen Erlebnissen berichtete. Und so hat sich Peter Kägi, der bis anhin den Nahostkonflikt lediglich aus den Medien kannte und sich weder politisch noch religiös auf der einen oder der anderen Seite engagiert hatte, bei ­Peace Watch Switzerland gemeldet.

Dieser unabhängige Verein rekrutiert Freiwillige im Auftrag des Ökumenischen Rates der Kirchen. An Vorbereitungskursen erhalten die Teilnehmer Informationen über Israel und Palästina und lernen unter anderem gesellschaftliche Verhaltensregeln. «Voraussetzung dafür, überhaupt teilnehmen zu können, sind gute Englischkenntnisse», sagt Kägi.

Die Menschenrechtsbeobachter arbeiten unentgeltlich. Flug, Vorbereitungskurs und diverse Unkosten bezahlen sie aus dem eigenen Portemonnaie. Für Peter Kägi war der Aufenthalt im Nahen Osten dennoch Gold wert. Er sei überzeugt, dass die Anwesenheit von gewaltfreien Nichtregierungsorganisationen im Konfliktgebiet zur Gewaltverminderung beitragen könne. Präsenz, Begleitung, Dokumentation und Aufklärung könnten mithelfen, die Voraussetzung zu schaffen für eine gegenseitige respektvolle Annäherung und Aussöhnung.

(Berner Zeitung)