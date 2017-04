Gesucht: Mieter für den alten Coop

Die Geschichte

Im März 2010 wurde das neue Coop-Ilfiszentrum in Langnau eröffnet. In der Folge verkaufte der Grossverteiler das alte Lokal an der Oberstrasse. In einem ersten Projekt wurde der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern sowie einem Ärztehaus geplant. Daraus wurde jedoch nichts. Ein weiteres Projekt sah vor, dass der Schwingklub Langnau zusammen mit dem Curling Club ein Trainingslokal bauen würde. Auch dieses Projekt verlief im Sand. Der Schwingklub realisiert in der Badi Langnau seinen Schwingkeller, die Curler bauten in Zollbrück eine Halle.



Vor ungefähr drei Jahren wurde das alte Coop-Gebäude abgerissen, und die Firma Zaugg Bau AG, Thun, die Teil eines Bau­konsortiums ist, errichtete auf dem Areal drei Wohnblocks mit Eigentumswohnungen. Übrig geblieben vom alten Coop ist lediglich die einstige Verkaufsfläche im Untergeschoss.