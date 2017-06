Gut fürs Herz, gut fürs Hirn

Am besten mache man einen Kopfstand, sagt die ältere Dame mit der Gehhilfe und lacht laut ­heraus. Alle lachen. Auch Olivia Weibel, Zweigstellenleiterin der Alzheimervereinigung Bern Emmental/Oberaargau schmunzelt. «Richtig. Alles, was das Gehirn durchbluten lässt, ist gut», sagte sie. «Es muss aber nicht gleich ein Kopfstand sein.» Auch das Lösen von Sudokus, das Lernen einer Sprache oder soziale Interaktion seien wertvoll.

Fünfmal im Jahr findet im Alterszentrum Sumiswald das von der Alzheimervereinigung organisierte Info-Café Demenz statt. Ein Anlass, an dem sich alle Interessierten, in­direkt oder direkt Betroffene, über das Thema informieren können. Die Schwerpunkte va­riieren von Mal zu Mal. An diesem Mittwoch ist Rupert Uebelhart, Inhaber der Apotheke Sumiswald, als Referent zu Gast.

Heitere Stimmung

Ein knappes Dutzend Seniorinnen und Senioren sind gekommen, um mehr über das Mysterium Demenz zu erfahren und sich beim anschliessenden Kaffeekränzli über ihre Unsicher­heiten, Ängste und Erfahrungen auszutauschen.

Nicht nur die Dame mit der Gehhilfe ist gut gelaunt. Es scheint, als wolle sich hier niemand die Stimmung vermiesen lassen von einer Krankheit, über die man heute immer noch viel zu wenig weiss.

Das betont auch Rupert Uebelhart in seinem Referat. «Die Forschung steht noch ganz am Anfang», sagt er und bringt gleich auf den Punkt, was das für Auswirkungen hat: «Solange die Medizin keine Ant­worten hat, tauchen viele Quacksalber auf, die falsche Hoffnungen für teures Geld verkaufen.»

Genau dieser Umstand ist den anwesenden Seniorinnen und ­Senioren dann auch anzusehen. Immer wenn Uebelhart eine Therapie oder ein Medikament erwähnt, heben sie kurz und er­wartungsvoll ihr Kinn an, nur um dann kopfschüttelnd die Hände zu verwerfen, wenn der Apotheker zum Schluss doch wieder sagen muss: Neuste Studien hätten gezeigt, dass auch das eigentlich nichts bringe.

Wundermittel gibt es nicht

Der Frust ist verständlich. Schliesslich haben hier alle ihre eigenen Recherchen betrieben. Sind immer wieder im Internet und durch Werbungen auf wahre Wundermittel gestossen, die etwas versprechen, das sie dann doch nicht halten konnten.

Deshalb sagt es Rupert Uebelhart auch so schonungslos: «Demenz ist schlicht nicht heilbar.» Der Körper habe nun einmal ein Ablaufdatum. Das Einzige, was man machen könne, sei früh genug vorzubeugen oder den Erkrankungsprozess zu verlangsamen.

Und dafür gibt es eine gol­dene Regel, die so logisch wie einfach ist: Was gut fürs Herz ist, ist auch gut fürs Gehirn. Sport, Freizeitaktivitäten, Kochen, gesundes, mediterranes Essen, genug Schlaf, viel Sonnenlicht. Auch ein Glas Wein pro Tag sei gesund, sagt der Apotheker, aber man müsse nicht glauben, das ein zweites einem dann doppelt gesund mache.

Ein gesundes, aktives Leben

Letztlich geht es darum, den Humor nicht zu verlieren, ein ge­sundes und aktives Leben zu führen. Beim anschliessenden Kaffee sagt es der einzige Senior der Runde treffend und nicht ohne Seufzer: «Eigentlich wüsste man es ja.» Man müsse sich selber halt auch etwas wert sein.

Und als dann Rupert Uebelhart ergänzt, es gehe vor allem darum, die Erkrankung anzu­nehmen und sie zu akzeptieren, meldet sich wieder die Dame mit der Gehhilfe zu Wort: «Wie bir Gsüchti», und lacht laut. Alle lachen. (Berner Zeitung)