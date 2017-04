Gutes Omen für die Sporthalle

Der definitive Bauentscheid fällt, wenn der Voranschlag für das Jahr 2018 vorliegt. Aber die Vorzeichen, dass es sich die Gemeinde Langnau leisten kann, im Oberfeld eine neue Sporthalle zu bauen, stehen gut.

Am Montag präsentierte der Gemeinderat eine Rechnung für das Jahr 2016, deren Resultat sich sehen lassen kann: Statt wie budgetiert mit 29'000 Franken im Minus schloss der mit Steuern finanzierte Bereich mit 711'000 Franken im Plus ab.

Eigentlich war der Einnahmeüberschuss sogar um 1,5 Millionen höher, als der Gemeinderat seinerzeit budgetiert hatte. Doch wegen gesetzlicher Vorgaben hätten 800'000 Franken in «finanzpolitische Reserven» eingelegt werden müssen, erklärte Gemeinderat Johann Sommer (FDP).

Dank juristischer Personen

Laut dem Finanzvorsteher war die massive Besserstellung höheren Steuererträgen zu verdanken. Die natürlichen Personen lieferten um 400'000 Franken mehr ab als geplant. Die Gewinnsteuern der juristischen Personen lagen gar um 800'000 über dem Budget.

Dies hänge zusammen mit nicht budgetierbaren Steuerteilungen von Firmen, die nicht hauptsächlich in Langnau steuerpflichtig seien. Nächstes Jahr kann hier also nicht wieder mit so hohen Erträgen gerechnet werden.

Die Gemeinde konnte ihre Schulden um knapp 2 Millionen reduzieren, womit ihr noch 22 Millionen bleiben. Das Ei­genkapital stieg, kann aber wegen der neuen Rechnungslegung schlecht mit jenem des Vorjahres verglichen werden.

Gemeindepräsident Bernhard Antener, der zum letzten Mal die Rechnung präsentierte, sprach von einem «erfreulichen» Resultat. Es erlaube, auf dem Weg zur Sporthalle nächste Schritte zu tun, ohne eine weitere Steuererhöhung zu riskieren, wie Kritiker gemeint hätten.

Der Gemeinderat lässt die Planer nun weiterarbeiten und will im Herbst das Baugesuch einreichen. Danach wird er die alles entscheidenden Zahlen des Budgets 2018 ab­warten. (Berner Zeitung)