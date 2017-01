Hier backen nun andere Brötchen

Während Jahren war in der einseitig angebauten Liegenschaft die Dorfbäckerei Genschow zu Hause, danach ein Veloladen und zuletzt ein Architekturbüro. Nun soll das in die Jahre gekommene Wohn- und Gewerbegebäude in ein Wohn- und Dienstleistungsgebäude umgenutzt werden.

Hinter dem entsprechenden Gesuch steht die Euro Swiss & Partner GmbH, ein Reinigungs- und Umzugsunternehmen. Dieses wurde vor gut einem Jahr durch den bulgarischstämmigen Jurij Popcsev und Partner gegründet.

Herrichten für Eigenbedarf

Das Ziel der neuen Eigentümerschaft ist es, das lang gezogene, unscheinbare Haus am Käsereiweg 5 für den eigenen Betrieb zu sanieren. Es beinhaltet drei ak­tuell nur von Popcsev bewohnte Wohnungen sowie einen Gewerbe- und Ladenraum.

Die BW Architekten AG aus Kirchberg wird das Gebäude laut dem neuen Hauseigentümer vor allem energie- sowie haustechnisch auf Vordermann bringen und die elektrischen sowie die sanitären Anlagen erneuern.

Daneben sollen einst zugemauerte Fenster wieder geöffnet und ein direkter Zugang zum Garten geschaffen werden. Popcsev, der das Haus von einer Immobilienfirma erworben hat, sieht vor allem in der Grösse der Liegenschaft und ihres Umschwungs grosses Potenzial für seine Gewerbeinfrastruktur sowie den Wagenpark. Einen weiteren Pluspunkt erkennt Popcsev in der zentralen Lage nahe beim Autobahnanschluss.

Ein Heim für Mitarbeitende

Nach dem Umbau der ehemaligen Dorfbäckerei werden nebst dem Firmeninhaber selber zwei von insgesamt fünf Mitarbeitenden in die frisch sanierten ­Wohnungen einziehen. Einen Teil der Umbauarbeiten werden denn auch seine in der Baubranche kundigen Angestellten vornehmen.

Die hochgerechneten Baukosten beziffert der Unternehmer auf unter eine halbe Million Franken. Falls alles gut geht und keine Einsprachen eingehen, beginnen die Umbauarbeiten bereits im Frühling. Jurij Popcsev rechnet insgesamt mit einer rund sechsmonatigen Umbauzeit am Käsereiweg. (Berner Zeitung)