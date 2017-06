Im Spital gehen die Lichter nicht aus

Herr Schmid, geht bei einem Stromausfall im Spital Emmental nichts mehr?

Anton Schmid: Wir müssen trotz Blackout mit Strom versorgt sein. Schliesslich hängen an gewissen Maschinen Menschenleben. Dann kommt umgehend unser Notstromaggregat zum Einsatz.

Werden so nur die Geräte weiterbetrieben, die für die Patienten überlebenswichtig sind?

Im Spital Burgdorf wird das ganze Gebäude mit dem Diesel-stromaggregat weiterversorgt. Das ist seit 2015 so. In Langnau hingegen werden nur die Kern­bereiche wie der Operationssaal sowie die lebenswichtigen Maschinen oder die Notbeleuchtung weiterbetrieben. Ab August wird auch dort auf eine Vollversorgung umgestellt.

Wie lange kann das Spital mit dem Notstromaggregat versorgt werden?

Vier bis fünf Tage dauert es, bis der Dieseltank leer ist. Danach muss er wieder aufgefüllt werden. Das Spital könnte also auch länger ohne Strom auskommen, doch gäbe es dann ganz andere Probleme.

Welche denn?

Bei einem länger andauernden Blackout wäre ja nicht nur das Spital betroffen. Wenn es überall dunkel wäre, gäbe es wohl mehr Unfälle, sprich mehr Notfallpatienten. Und auch Institutionen, die für die Nachversorgung der Patienten zuständig sind wie die Spitex oder Pflegeheime, wären eingeschränkt. Da würde dann das Notfallkonzept des Kantons oder des Bundes greifen. Der koordinierte Sanitätsdienst und das Militär kämen zum Einsatz.

Gab es im Spital Emmental in der Vergangenheit ein Blackout?

Ja. Als der Sturm Lothar 1999 sein Unwesen trieb, waren beide Spitäler während mehrerer Stunden vom Stromnetz abgeschnitten. Vor einem Jahr gab es in Langnau einen Unterbruch von etwa einer Stunde wegen eines technischen Problems des Stromlieferanten. Beide Male kam das Notstromaggregat zum Einsatz.

In solchen Fällen zeigt sich gleich, ob die Notstromversorgung funktioniert.

Wir überprüfen das natürlich auch sonst regelmässig. Jeden Monat werden die Notstromaggregate auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. In Zukunft wollen wir noch weitergehen mit den Tests und ein- bis zweimal jährlich die normale Stromversorgung kappen, sodass die Versorgung testweise nur über den ­Dieselmotor läuft.

Bekommen Patienten und Angestellte solche Tests überhaupt mit, oder läuft der Übergang nahtlos?

Das Notstromaggregat braucht ein paar Sekunden, bis es die Stromversorgung gewährleistet. In dieser Zeit werden lebenswichtige Geräte oder Operationssäle über eine Notbatterie mit Strom versorgt. Die anderen ­Geräte werden kurz herunter­gefahren und gleich wieder hochgefahren. Dort macht sich die Notstromüberbrückung kurz bemerkbar. (Berner Zeitung)