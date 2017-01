Kaputte Wasserleitung flutet Areal der Marzipanfabrik

Auf der Bernstrasse in Lyssach ist es am Freitagmorgen zu einem Wasserleitungsbruch gekommen. Dabei ist Wasser auf das Areal der Marzipanfabrik Olo gelaufen. Glücklicherweise sei das Wasser nicht in das Fabrikgebäude eingedrungen, wie eine Mitarbeiterin von Olo erklärte.

Auf der Bernstrasse sei eine Grauguss-Leitung aus Altersgründen geborsten, wie ein Mitarbeiter der Wasserversorgung Vennersmühle einen Bericht von «20 Minuten» bestätigte. Solche Leitungen seien alt und reagierten sensibel auf Druckverhältnisse.

Dank dem Einsatz von Feuerwehr und Mitarbeiter der Wasserversorgung konnte die Leitung rasch repariert werden. Folgekosten seien keine entstanden. (tg)