Keine Liebe für das Tantraparadies

Eine Zeit lang schien es ruhig zu sein um den Salon für erotische Massagen in Aefligen, dem so­genannten Tantraparadies. Doch unterschwellig brodelte es weiter. Gut 10 Monate ist das Etablissement offen, und noch immer stösst es auf wenig Gegenliebe bei den Nachbarn, wie sich jetzt zeigt. Grund für die neuen Unmutsbekundungen ist ein Gesuch von Betreiberin Monika Blaser: Sie will die Öffnungszeiten verlängern: Unter der Woche soll der Salon neu bis 22 Uhr statt 20 Uhr geöffnet sein, am Samstag bis 20 Uhr statt 18 Uhr.

Angst vor Rotlichtgewerbe

Sechs Einzeleinsprachen plus eine Sammeleinsprache mit über 100 Unterschriften gingen bis letzten Dezember beim zustän­digen Regierungsstatthalteramt Emmental gegen dieses Vorhaben ein. Die Einwände sind mehrheitlich die gleichen geblieben wie vor zwei Jahren, als es um die grundsätzliche Bewilligung des Rotlichtbetriebes ging, wie Max Gerber, Leiter Bauwesen beim Regierungsstatthalteramt, bestätigt. Das heisst: die Gefährdung der Kinder, da sich im Umkreis des Tantrasalons Schulhaus, Kindergarten und Jugendtreff befinden, sowie Mehrverkehr, unerlaubtes Parkieren und die Werteverminderung von Liegenschaften im nahe gelegenen Wohnquartier.

Neuerdings kommen Bedenken wegen nächtlichen Lärms hinzu. Nicht zuletzt treibt die Einsprecher die Angst um, dass das Gesuch, den Salon zwei Stunden später zu schliessen, nur der Anfang ist. Dass die Öffnungszeiten nach und nach ausgedehnt werden sollen. Dass am Ende das ganze Haus am Lindenweg vom Rotlichtgewerbe besetzt wird. «Es ist offensichtlich, dass es in diesem Rahmen weitergeht», sagt Christoph Moser, Anwohner und Initiant der Sammeleinsprache. Er spricht von «Salamitaktik» und «gewissen dubiosen Leuten», die im Wohnquartier unterwegs seien. «Dieses Gewerbe passt einfach nicht ins Quartier», schiebt Moser nach. Mit der Einsprache hätten er und die unzufriedenen Anrainer ein Zeichen setzen ­wollen.

Die Gemeinde schweigt

Kürzlich ist auch die verlängerte Frist für die Einreichung des Amtsberichts der Gemeinde abgelaufen. Die Gemeinde bat um Aufschub, damit sich die seit Anfang Jahr neu zusammengesetzte Baukommission mit dem Geschäft auseinandersetzen konnte. «Der Bericht ist eingereicht worden», sagt Gemeinderatspräsident Urs Frank auf Anfrage nur. Zum Inhalt will er sich nicht äussern, er verweist auf das laufende Verfahren.

Mindestens eine Stunde

Tantraparadies-Inhaberin Monika Blaser hält trotz der Einsprachen am Gesuch für die verlängerten Öffnungszeiten fest. Sie versucht zu beruhigen. Ihre Kunden (selten auch Kundinnen) seien diskret. Die Anwohner würden kaum etwas mitbekommen, sagt sie. «Es wird draussen kein Halligalli geben.» Die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit ab 22 Uhr werde eingehalten, «wie bei Privatleuten auch.»

Als sie den Massagesalon im vergangenen April eröffnete, sei noch nicht absehbar gewesen, wie gross die Nachfrage am Abend sein werde. Inzwischen habe sich gezeigt, dass viele ihrer Kunden gerade im Sommer gern zu einem späteren Zeitpunkt nach der Arbeit oder nach Sitzungen zur Entspannung vorbeikämen. Sie habe keinen «Abfertigungsbetrieb», erklärt Blaser.

Die Massagen, bei denen es zum Sex kommen kann, dauerten ein bis zwei Stunden. Danach würden die Kunden noch duschen, relaxen oder plaudern. «So wie es jetzt aussieht, muss ich schon um 18 oder 19 Uhr den letzten Gast empfangen und diesen Punkt 20 Uhr hi­n­aus­kom­pli­men­tie­ren.»

Ihre Frauen – zurzeit arbeiten meistens fünf pro Tag im Salon – würden aber nicht jeden Abend bis 22 Uhr dasitzen. «Wenn keine Anfragen vorhanden sind, machen sie früher Feierabend», so die Chefin. 90 Prozent ihrer Kunden hätten vorher einen Termin vereinbart. Übernachten würde niemand mehr im Salon.

Fünf Zimmer sind eingerichtet. Sie habe nicht im Sinn, den Betrieb auf die oberen Stockwerke des Hauses auszuweiten oder rund um die Uhr zu öffnen, betont Blaser. «Ich will gar nicht, dass Leute in der Nacht herumgeistern. Wir haben ein anständiges Klima und eine anständige Kundschaft.» Werbung im Aussenbereich oder rote Lämpchen seien weiterhin keine vorgesehen.

Statthalteramt entscheidet

Ursprünglich bewilligte das Regierungsstatthalteramt den Salon mit den jetzigen Betriebszeiten befristet auf fünf Jahre. Die Öffnungszeiten seien trotz der Auflagen verhandelbar, sagte Max Gerber bereits früher gegenüber dieser Zeitung. Am Sonntag ist der Massagesalon geschlossen, so hat es der Statthalter in seiner damaligen Bewilligung festgeschrieben. Diskutiert wird nun aber die Aufnahme einer Klausel, welche verbieten soll, den Salon künftig an den allgemeinen Feiertagen zu öffnen.

Monika Blaser hat ihre Stellungnahme eingereicht. Nun können die Einsprecher Schlussbemerkungen abgeben. Dann entscheidet das Regierungsstatthalteramt, ob die Inhaberin den Salon länger öffnen darf. Blaser: «Ich bin zuversichtlich, dass es gut kommt.» (Berner Zeitung)