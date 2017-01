Knatsch unter Viehzüchtern

Die Starparade bleibt vorläufig in Burgdorf

Zwei Jahrzehnte hat der Emmentalische Fleckviehzuchtverband jedes Jahr in der Langnauer Markthalle eine Starparade organisiert. Letztes Jahr wagte der Vorstand den Versuch, die Vorzeigekühe der Region in der neu sanierten Burgdorfer Markthalle aufzuführen. Die Anlage hat sich offenbar bewährt. Jedenfalls teilte Verbandspräsident Walter Lüthi an der Delegiertenversammlung des Verbands in Heimiswil mit, der Vorstand habe nach einer gründlichen Analyse beschlossen, «dass die Starparade bis auf weiteres in Burgdorf bleibt». Die nächste Show findet am 26. Februar statt. Der Verband will die eigene Gastronomie etwas erweitern und rechnet mit einem Ertrag von 48'000 Franken.



Die Jahresrechnung des Verbands schloss letztes Jahr bei einem Umsatz von gut 60'000 Franken mit einem Gewinn von 6800 Franken. Die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen jedoch werden immer kleiner: Jahr für Jahr verliere der Verband rund hundert Mitglieder und 500 bis 1000 Herdenbuchtiere. Ende 2016 zählte er noch 1425 Mitglieder, die insgesamt 29 824 Herdenbuchtiere besassen.



Die Emmentaler sind erfolgreiche Viehzüchter. Das zeigte sich an der Delegiertenversammlung allein an der fast nicht enden wollenden Liste von Namen, die Walter Lüthi erwähnte, als er all jene Züchter ehrte, die letztes Jahr an regionalen, kantonalen und nationalen Ausstellungen Auszeichnungen erhielten. Auch als es darum ging, jenen eine Plakette zu überreichen, die sich über besonders leistungsbereite Kühe freuen können, nahm das viel Zeit in Anspruch. Denn im Einzugsgebiet des Emmentalischen Fleckviehzuchtverbands gab es letztes Jahr 55 Kühe, die in ihrem Leben bereits 100'000 Kilo Milch gegeben haben. sgs