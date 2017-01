Mehr Sicherheit für die Kinder

Auf den ersten Blick deutet nichts auf eine Gefahr für die Kinder hin. Denn die Kindertagesstätte Villa Chribu liegt nicht an einer viel befahrenen Strasse, sondern an einem Weg, der in der Regel nur von Fussgängern genutzt wird. Da es jedoch trotz Fahrverbot ab und an vorkommt, dass Lieferanten, Handwerker und Eltern mit ihren Fahrzeugen direkt vor den Eingang der Kindertagesstätte fahren, wird der Eingangsbereich nun mit einem Stahltor gesichert.

Für spielende Kinder kann mit dem Zaun ein potenzielles Unfallrisiko vermieden werden. Die Stadt als Hauseigen­tümerin kommt damit einem Wunsch der Nutzer der Villa Chribu nach. Zudem wird im Garten ein gedeckter Spielpavillon erstellt. Einsprachen gegen das Bauvorhaben gab es nicht. (Berner Zeitung)