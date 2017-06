Moderne Technik im Mooshüsi

Der Umbau des Mooshüsi in Signau ist fast fertig. Im Gebäude, das nahe dem Bahnhof für verschiedene Anlässe gemietet werden kann, wurde einiges erneuert. «Wir haben jetzt eine Profiküche», freut sich Gemeinderätin Christine Aeschlimann.

Viele Neuerungen

Korpusse auf Rädern mit ausziehbaren Regalen, Gastrospülmaschine, moderner Dampfabzug, Induktionsherd, Kühlschrank, Backofen und Steamer stehen bereit. Nur die Glaswand hinter der neuen Spüle konnte noch nicht installiert werden.

«Aber auch die Pfannen, Messer und das Geschirr haben wir ­ersetzt», sagt Christine Aeschlimann. Zudem werde im unteren Raum für regnerische Tage noch ein Pingpongtisch bereitgestellt.

Mit sämtlichen Renovationsarbeiten (Küche, Malerei, neue Fenster und neue Lampen) sei der Kredit von 95'000 Franken fast aufgebraucht. In den kommenden Jahren will die Gemeinde jedoch weiter in das Lokal investieren: zum Beispiel in einen Töggelikasten, Sonnenschirme oder auch für den Umbau der Toilette.

Übernahme der Gemeinde

Bis 1979 diente das Gebäude als Schützenhaus. «Die Gemeinde ist seit 1956 Eigentümerin des Mooshüsi und übernimmt seit längerer Zeit die Betriebskosten», erklärt Christine Aeschlimann.

Deshalb wurde Ende 2016 die frühere Trägerschaft aufgelöst. Sie bestand aus der Primar- und der Sekundarschule Signau, den Samariter- und Verkehrs­vereinen, der Kirchgemeinde, den Pfadfindern und ursprünglich auch dem Schlittschuhclub Signau.

Damit das ehemalige Schützenhaus wieder besser genutzt werde, sei ein Umbau nötig geworden. Hinzu komme, dass in Signau nur wenige grosse Veranstaltungslokale zur Verfügung stünden.

«Das Mooshüsi kann jeder mieten», sagt die Gemeinderätin. Bisher habe man nicht viele Schwierigkeiten gehabt, ausser dass die Leute manchmal nicht sehr sorgfältig mit dem Häuschen umgegangen seien.

Miete wird teurer

Künftig müssen Mieterinnen und Mieter etwas tiefer in die Tasche greifen: Neu kostet ein Tag im Mooshüsi nämlich 180 Franken. Folgetage sind etwas günstiger. Hinzu kommen aber noch die Kosten für das Cheminéeholz im Winter, die Musikanlage und die Reinigung.

«Wir haben uns den Konkurrenzpreisen angepasst.»Christine Aeschlimann

Gemeinderätin

Vor der Renovation konnten Einheimische von einem Sondertarif von 120 Franken pro Tag profitieren. Auch Auswärtige zahlten weniger: 160 Franken pro Tag. Heute gilt für alle Nutzer derselbe Tarif. «Wir haben uns den Konkurrenzpreisen angepasst», sagt Christine Aeschlimann.

Die renovierten Räume seien schon an diversen Daten im Juli und im August gebucht, und die neue Küche werde am Sonntag von einer Taufgesellschaft eingeweiht.

Die offizielle Eröffnung findet aber bereits am Samstag statt: «Wir hoffen, dass viele Leute den Tag der offenen Tür nutzen und sehen, wie schön das Mooshüsi nun ist», sagt die Gemeinderätin.

Tag der offenen Tür: Samstag, 9 bis 12 Uhr, Mooshüsi, Signau. (Berner Zeitung)